Каждый житель Эстонии хотя бы один раз должен побывать на этом фестивале с богатой историей и множеством традиций, ежегодно проходящем в столице федеральной земли Бавария – Мюнхене. Некоторые правила настолько странные, что могут вывести новых посетителей из себя.
LIMON В МЮНХЕНЕ ⟩ Германия гуляет на пивном фестивале Октоберфест. Вот как надо одеваться, если хотите быть модными! (ГАЛЕРЕЯ)
20 сентября я уже рассказал, как здесь всё проходит, смотрите и читайте репортаж: LIMON В МЮНХЕНЕ 〉 Без масок, но с пивом за 13 евро и танцами на столах: в Германии проходит Октоберфест. В сегодняшнем материале хочу сделать акцент еще на нескольких необычных моментах и на самых ярких гостях четвертого дня фестиваля.
Луг Терезы в центре Мюнхена (Германия) – это то место, куда ежегодно с середины сентября (в этом году с 16 сентября) и до 3 октября съезжаются миллионы немцев и туристов со всего мира на Октоберфест, чтобы отведать крепкие сорта пива, прокатиться на каруселях, послушать национальную музыку, поучаствовать в народных забавах, и, конечно же, похвастаться своими костюмами – для женщин национальными баварскими платьями (дирндль) и шортами для мужчин, которые называются ледерхозен. Жесткого контроля соблюдения дресс-кода на входе нет, многие приходят в повседневной одежде, таких людей на фестивале порядка 20 процентов. Но есть и те, кто задолго готовится к пивному празднику, подбирая по-настоящему изысканные наряды.
Прежде, чем мы перейдем к самым стильным гостям четвертого дня фестиваля, 20 сентября, хочу рассказать о некоторых странных правилах Октоберфеста, которые крайне удивляют. Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
- Цены на карусели могут меняться в зависимости от времени суток, как правило, они повышаются в семь часов вечера. Старая цена действует ровно до того момента, пока табличка полностью не заменена. Они прикручиваются гвоздями и смена цен может занять несколько минут. Поэтому ваши долгие раздумья перед той или иной каруселью могут сыграть злую шутку – и вместо 4 евро услуга обойдется уже в 6 евро.
- У некоторых тентов есть собственные террасы, и если вы сядете на улице, еду и напитки вам принесут именно туда, после сменить место можно будет только в том случае, если вы уже всё выпили и съели или если готовы распрощаться со своим пивом и едой, так как если вы решите на минуту отлучиться и оставите всё без присмотра, официанты унесут даже полные кружки. Разгуливать с кружкой пива из шатра в шатер тоже не получится, это запрещено.
- Вам не разрешат просто стоять и смотреть за происходящим в шатре. Нужно занять свое место за любым столом или на столе, но только не в проходе. Проходы предназначаются исключительно для того, чтобы по ним могли беспрепятственно передвигаться официанты и сотрудники службы безопасности. Если вы остановитесь на 30 секунд, вас попросят тут же пройти за свой столик.
- Из приятного. В некоторых палатках продают не только пиво, но и другие напитки, в том числе и безалкогольные, поэтому для женщин, которым не нравится этот мужской напиток, скучно на фестивале не будет. Тем более, что вторник – это семейный день.
Смотрите яркие фотографии со стильными посетителями фестиваля Октоберфест в Мюнхене 20 сентября 2022 года.