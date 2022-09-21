LIMON В МЮНХЕНЕ ⟩ Германия гуляет на пивном фестивале Октоберфест. Вот как надо одеваться, если хотите быть модными! (ГАЛЕРЕЯ)

20 сентября я уже рассказал, как здесь всё проходит, смотрите и читайте репортаж: LIMON В МЮНХЕНЕ 〉 Без масок, но с пивом за 13 евро и танцами на столах: в Германии проходит Октоберфест . В сегодняшнем материале хочу сделать акцент еще на нескольких необычных моментах и на самых ярких гостях четвертого дня фестиваля.

Луг Терезы в центре Мюнхена (Германия) – это то место, куда ежегодно с середины сентября (в этом году с 16 сентября) и до 3 октября съезжаются миллионы немцев и туристов со всего мира на Октоберфест, чтобы отведать крепкие сорта пива, прокатиться на каруселях, послушать национальную музыку, поучаствовать в народных забавах, и, конечно же, похвастаться своими костюмами – для женщин национальными баварскими платьями (дирндль) и шортами для мужчин, которые называются ледерхозен. Жесткого контроля соблюдения дресс-кода на входе нет, многие приходят в повседневной одежде, таких людей на фестивале порядка 20 процентов. Но есть и те, кто задолго готовится к пивному празднику, подбирая по-настоящему изысканные наряды.