Сегодня утром в редакцию развлекательного портала Limon.ее пришла в гости бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист Татьяна Тридворнова – легкая, прекрасная, будто фея. А пришла она к нам, чтобы наградить победительницу конкурса «Самый оригинальный букет к 1 сентября».
ФОТО ⟩ Цветочная фея Татьяна Тридворнова наградила читательницу LIMON за самый оригинальный букет
Напомним, накануне Дня знаний мы провели мастер-класс с Татьяной Тридворновой, на котором она показала, как удивить любимого учителя оригинальным букетом, сделанным своими руками. А в конце нашего видеорепортажа именитый флорист объявила конкурс на самый оригинальный букет к 1 сентября среди читателей портала Limon.
Удача улыбнулась Галине из Таллинна: именно ее букет выделила Татьяна. Во вторник, 20 сентября, в редакции портала Limon победительница получила памятный приз из рук Татьяны Тридворновой: красочную книгу «Цветочные сны Лазурного берега», которая будет радовать и в осенние дни.
«Прежде всего – за смелость, – с такими словами Татьяна Тридворнова вручила приз победительнице. – Для того, чтобы представлять свои работы на суд зрителей, нужна смелость».
Галина призналась, что букет, который она собственноручно сделала дочери на 1 сентября, обошелся в 11.80 евро. Гвоздики и дополнительные материалы пришлось купить в магазине, а вот гортензии растут у нее в саду. В итоге на создание букета ушло 60 цветков. Сорок минут понадобилось Галине, чтобы оформить всю эту цветочную красоту. Учительница, которой дочь Галины преподнесла этот букет на 1 сентября, пришла в восторг.
Галина признается, что давно занимается составлением букетов, это ее хобби. «Начинала делать букеты из лесных, полевых цветов, потом подключила садовые. И так вошла во вкус, что теперь букеты будто сами в руках собираются», – говорит Галина.
Татьяна Тридворнова соглашается с читательницей портала Limon и отмечает, что главное в создании букетов – хорошее настроение. Только при его наличии творятся настоящие цветочные безумства.
«Очень приятно, очень неожиданно. Когда я получила приглашение сюда, я очень разволновалась», – признается Галина.
«Разволновались?» – с улыбкой переспрашивает Татьяна.
«Конечно! Такое происходит не каждый день. И я и своей подруге говорю – такое и во сне не приснится!» – восторженно отвечает Галина. Принять участие в конкурсе ее уговорила подруга Наталья. Услышав об этом, Татьяна Тридворнова передала букет цветов и маленький сюрприз и для подруги победительницы.
«Очень важно в этой жизни иметь поддержку. Очень важно иметь хороших, мотивирующих подруг, – отметила Татьяна. – Чудеса еще случаются, особенно с теми, кто в них верит. Я вам, чтобы вы не подумали, что мы вам все здесь приснилось, принесла подарок».
Татьяна Тридворнова вручила Галине красочную книгу «Цветочные сны Лазурного берега», пожелала вдохновения и смелости. А также обратилась ко всем нашим читателям с призывом обязательно участвовать в конкурсах – дарить себе радость и азарт.
Мы абсолютно согласны с Цветочной феей. Дорогие читатели, принимайте участие в наших розыгрышах и конкурсах! Обещаем, что они будут регулярно появляться на нашем портале. И, может быть, в следующий раз, удача улыбнется именно вам!