ФОТО ⟩ Цветочная фея Татьяна Тридворнова наградила читательницу LIMON за самый оригинальный букет

Напомним, накануне Дня знаний мы провели мастер-класс с Татьяной Тридворновой, на котором она показала, как удивить любимого учителя оригинальным букетом, сделанным своими руками. А в конце нашего видеорепортажа именитый флорист объявила конкурс на самый оригинальный букет к 1 сентября среди читателей портала Limon.

Удача улыбнулась Галине из Таллинна: именно ее букет выделила Татьяна. Во вторник, 20 сентября, в редакции портала Limon победительница получила памятный приз из рук Татьяны Тридворновой: красочную книгу «Цветочные сны Лазурного берега», которая будет радовать и в осенние дни.

«Прежде всего – за смелость, – с такими словами Татьяна Тридворнова вручила приз победительнице. – Для того, чтобы представлять свои работы на суд зрителей, нужна смелость».

Галина призналась, что букет, который она собственноручно сделала дочери на 1 сентября, обошелся в 11.80 евро. Гвоздики и дополнительные материалы пришлось купить в магазине, а вот гортензии растут у нее в саду. В итоге на создание букета ушло 60 цветков. Сорок минут понадобилось Галине, чтобы оформить всю эту цветочную красоту. Учительница, которой дочь Галины преподнесла этот букет на 1 сентября, пришла в восторг.

Галина признается, что давно занимается составлением букетов, это ее хобби. «Начинала делать букеты из лесных, полевых цветов, потом подключила садовые. И так вошла во вкус, что теперь букеты будто сами в руках собираются», – говорит Галина.