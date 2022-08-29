ВИДЕО ⟩ Недорогой и такой необычный букет на 1 сентября: мастер-класс от Татьяны Тридворновой

Не надо синих и голубых тонов. Выберите более теплые оттенки для лент и цветов, чтобы создать солнечное настроение 1 сентября».

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова объявляет конкурс на самый оригинальный букет к 1 сентября!

Главное условие – букет должен быть сделан собственными руками, никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Фотографии своего букета присылайте к нам в редакцию до 5 сентября на адрес электронной почты: info@limon.ee

В названии письма укажите «1 сентября». Фотографии лучших букетов мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившегося Татьяне Тридворновой букета она лично наградит памятным призом – красочной книгой «Цветочные сны Лазурного берега», которая будет радовать и в осенние дни.