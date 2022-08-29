Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Недорогой и такой необычный букет на 1 сентября: мастер-класс от Татьяны Тридворновой

Конкурс внутри!
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Недорогой и такой необычный букет на 1 сентября: мастер-класс от Татьяны Тридворновой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Составить необычный букет нам помогла бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова. Творить цветочные безумства мы отправились к ней в сад накануне 1 сентября.

Дорогой букет может купить каждый. Мы же предлагаем удивить любимого учителя оригинальной композицией из подручных средств. По мнению Татьяны Тридворновой, букет, сделанный своими руками, всегда будет самым выигрышным – именно его педагог выделит из общего цветочного многообразия. Ведь главное, что вы можете подарить – свое внимание.

Татьяна Тридорнова и вариация букета на 1 сентября
Татьяна Тридорнова и вариация букета на 1 сентября Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Букет надо персонализировать, чтобы было понятно, что вы его не купили между делом, а вложили в него свой труд и частичку души», – говорит флорист.

Чтобы составить букет, Татьяна Тридворнова предлагает выйти в сад. Нет собственного сада – не беда, цветы можно нарвать у соседа – шутит цветочная фея. И уже на серьезно добавляет, что для самодельного букета подойдут абсолютно любые цветы, даже те, которые вы найдете у речки или в лесу. Любые листики и веточки тоже приветствуются. Ведь главное в составлении букета – не бояться экспериментировать и давать волю своему воображению.

Для нашего букета на 1 сентября Татьяна Тридворнова использовала розовые флоксы и золотые шары. Украсить природную красоту флорист предложила канцелярскими принадлежностями. Оказалось, что проволокой к цветам можно прикрепить карандаши, линейки, ручки, мелки, фломастеры, ножницы, да хоть лежащий без дела калькулятор – одним словом, все, на что только хватит фантазии.

Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на лучший букет
Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на лучший букет Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Украсить букет флорист предлагает яркими лентами. К слову, Татьяна Тридворнова всегда делает на 1 сентября цветочную композицию своей внучке-школьнице. Как шутит флорист, чтобы настроение учителей было получше, ну и оценки – соответственно.

«Я бы не рекомендовала гладиолусы, – говорит Татьяна Тридворнова.– Делайте круглый милый букетик.

Не надо синих и голубых тонов. Выберите более теплые оттенки для лент и цветов, чтобы создать солнечное настроение 1 сентября».

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова объявляет конкурс на самый оригинальный букет к 1 сентября!

Главное условие – букет должен быть сделан собственными руками, никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Фотографии своего букета присылайте к нам в редакцию до 5 сентября на адрес электронной почты: info@limon.ee

В названии письма укажите «1 сентября». Фотографии лучших букетов мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившегося Татьяне Тридворновой букета она лично наградит памятным призом – красочной книгой «Цветочные сны Лазурного берега», которая будет радовать и в осенние дни.

Ключевые слова
Наверх