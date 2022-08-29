Составить необычный букет нам помогла бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова. Творить цветочные безумства мы отправились к ней в сад накануне 1 сентября.
ВИДЕО ⟩ Недорогой и такой необычный букет на 1 сентября: мастер-класс от Татьяны Тридворновой
Дорогой букет может купить каждый. Мы же предлагаем удивить любимого учителя оригинальной композицией из подручных средств. По мнению Татьяны Тридворновой, букет, сделанный своими руками, всегда будет самым выигрышным – именно его педагог выделит из общего цветочного многообразия. Ведь главное, что вы можете подарить – свое внимание.
«Букет надо персонализировать, чтобы было понятно, что вы его не купили между делом, а вложили в него свой труд и частичку души», – говорит флорист.
Чтобы составить букет, Татьяна Тридворнова предлагает выйти в сад. Нет собственного сада – не беда, цветы можно нарвать у соседа – шутит цветочная фея. И уже на серьезно добавляет, что для самодельного букета подойдут абсолютно любые цветы, даже те, которые вы найдете у речки или в лесу. Любые листики и веточки тоже приветствуются. Ведь главное в составлении букета – не бояться экспериментировать и давать волю своему воображению.
Для нашего букета на 1 сентября Татьяна Тридворнова использовала розовые флоксы и золотые шары. Украсить природную красоту флорист предложила канцелярскими принадлежностями. Оказалось, что проволокой к цветам можно прикрепить карандаши, линейки, ручки, мелки, фломастеры, ножницы, да хоть лежащий без дела калькулятор – одним словом, все, на что только хватит фантазии.
Украсить букет флорист предлагает яркими лентами. К слову, Татьяна Тридворнова всегда делает на 1 сентября цветочную композицию своей внучке-школьнице. Как шутит флорист, чтобы настроение учителей было получше, ну и оценки – соответственно.
«Я бы не рекомендовала гладиолусы, – говорит Татьяна Тридворнова.– Делайте круглый милый букетик.
Не надо синих и голубых тонов. Выберите более теплые оттенки для лент и цветов, чтобы создать солнечное настроение 1 сентября».
ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова объявляет конкурс на самый оригинальный букет к 1 сентября!
Главное условие – букет должен быть сделан собственными руками, никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Фотографии своего букета присылайте к нам в редакцию до 5 сентября на адрес электронной почты: info@limon.ee
В названии письма укажите «1 сентября». Фотографии лучших букетов мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившегося Татьяне Тридворновой букета она лично наградит памятным призом – красочной книгой «Цветочные сны Лазурного берега», которая будет радовать и в осенние дни.