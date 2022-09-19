ВИДЕО ⟩ «Людям нужна любовь! Зла и так хватает»: в Дни национальных культур Таллинну сделали красивый подарок

Концерт «Я дарю свою любовь» – подарок поэтессы Олеси Балакиревой любимому городу. «Этот год юбилейный, тридцать лет моему творческому пути, поэтому я решила городу Таллинну – моему самому любимому городу – сделать подарок: этот концерт», – говорит Балакирева.

В мероприятии приняли участие местные артисты, такие как «Идеальные люди», Эдуард Томан, Вероника Кнауб, Настя Крейсон, Марина Табри, Елена Савчук и ее дочь певица L'era, Игорь и Иван Ермаковы и многие-многие другие.

Слава Ипатов, группа «Идеальные люди» на гала-концерте «Я дарю свою любовь» Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Главным гостем программы стала польская певица Агнешка Бабич, лауреат многих конкурсов и фестивалей. Она специально приехала из города Сопота, где, к слову, знают и очень любят нашу Анне Вески.

Польская певица Агнешка Бабич. Фото: Pilt videost

«Анне Вески выступала у нас много лет назад, но она до сих пор звезда в Польше», – говорит Агнешка Бабич и признается, что до этого из артистов из Эстонии знала только Вески, но теперь, уверена, что у нее появится в Таллинне много друзей.

Выступил на концерте и директор Центра русской культуры Эдуард Томан.

Эдуард Томан также принял участие на концерте. Фото: Pilt videost

«В данный момент я сбрасываю с себя вериги директорства Центром русской культуры. Выйду на сцену, спою красивые песни. Надеюсь, что они понравятся и зрителям и украсят творческий вечер Олеси – достаточно многогранной личности, – говорит Эдуард Томан. – Она и пишет стихи, и занимается благотворительностью. И вообще, человек очень светлый, а сейчас это качество, которое надо искать днем с огнем».

Ведущей бесплатного концерта, на который собрался полный зал, стала сама Олеся Балакирева. Она уверена, что в наше непростое время важно дарить людям свою любовь – зла в мире и так хватает. Каждый из артистов гала-концерта сделал это через призму своего творчества.

Олеся Балакирева на концерте «Я дарю свою любовь». Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Это частичка счастья и радости, которую ты даришь людям во время выступления, – говорит юная певица L'era. – И это частичка радости, надеюсь, остается у зрителей тоже». Соглашается с дочерью, а по совместительству и своей ученицей, директор музыкальной студии DeLight Елена Савчук. Она уверена, что в наше непростое время проводить такие концерты очень важно.

Юная талантливая L'era Фото: Pilt videost