Автор блога «Записки Ауре» родом из Бельгии, он путешествует по миру и меняет страны проживания как перчатки. В надежде найти жену, завести детей и как минимум десять лет прожить в одном месте, в сентябре 2021 года он приехал в Эстонию. Но его надежды совершенно не оправдались, о чем он написал в своем интернет-дневнике. Этот материал был переведен и опубликован на Limon, после чего стал вирусным.
Обхамивший Эстонию бельгийский блогер просит прощения: Эстония – великая страна!
После этого Ауре почувствовал вину и связался с редакцией портала Limon, чтобы извиниться перед народом Эстонии за написанное. Он решил реабилитироваться, написав материал о прелестях жизни в нашей стране.
«Предыдущая статья под названием "Не переезжайте в Эстонию" беспокоит меня с тех пор, как она стала вирусной. Хотя моя оценка эстонской жизни, похоже, пришлась по душе аудитории, мое мнение было не совсем справедливым. Для непосвященных: статья представила Эстонию в не лучшем свете, материал не совсем точно отражает то, каково это – жить здесь. То, что я сделал, было нехорошо. Я не должен был критиковать страну, которая любезно приняла меня, как это сделала Эстония», – пишет в новом материале Ауре.
«Я не должен был жаловаться, как я это сделал. И я определенно не должен был ныть, как я это делал. Я написал эту статью в тот день, когда мне было плохо, чтобы выплеснуть свои чувства. Это была ошибка. Содержание самой статьи настолько малоценно, что я не ожидал, что кто-то будет ее читать, а тем более делиться ею.
Все, что я написал, было очень глупо. И мне следовало удалить статью, когда я увидел, что она набрала обороты.
Поэтому я должен извиниться перед всеми, кто прочитал ее и почувствовал себя оскорбленным. Как справедливо заметил один из комментаторов, я не имею права обвинять в своих недостатках целую страну, тем более ту, которая дала мне так много, как Эстония.
Мне очень жаль.
Если бы я был читателем, я бы вежливо сказал писателю, чтобы он убирался к чертовой матери, если ему не нравится место, в котором он живет.
Пусть это будет уроком, чтобы я впредь дважды думал о том, что написал, прежде чем нажать кнопку "опубликовать".
Эстония – великая страна, и тот уровень успеха, которого эстонцы достигли всего за 30 лет, заслуживает всяческого уважения.
Ниже я привожу несколько причин, которые делают Эстонию местом, достойным для переезда.
1. Безопасно и чисто
Любой человек, прилетевший в Таллинн из любой точки мира, будет впечатлен чистотой и безопасностью. Я знаю не так много европейских столиц, где 10-летние дети ездят на автобусах и трамваях без присмотра родителей... но Таллинн – одна из них.
Безопасность – это одна из тех вещей, о которой забываешь, когда она есть, но без которой ты не можешь многого добиться, когда ее не хватает.
Свобода, которой я наслаждаюсь, гуляя по городу, не задумываясь о том, куда я иду, не проверяя карманы каждые 30 секунд и не предполагая, что у человека, спрашивающего меня о чем-то на улице, плохие намерения, приносит душевное спокойствие, которого нет во многих местах.
2. Множество возможностей
Когда я решил переехать в Таллинн, я был в Латвии. В течение нескольких месяцев я безуспешно искал работу в Бельгии. Поскольку я находился недалеко от фабрики единорогов (Эстонии - прим.ред.), я решил попытать счастья там.
Через две недели и после девяти заявок я получил работу в стартапе, именно то, что хотел. Впоследствии я помог еще нескольким экспатам, оказавшимся в такой же ситуации, и все они получили работу. Поскольку Эстония – маленькая и динамичная страна, все происходит гораздо быстрее, чем в других местах.
Многие люди за несколько лет получают повышение до уровня, о котором на родине они могли бы только мечтать. Большое предложение рабочих мест и низкий спрос означают, что конкуренция почти на все виды работ меньше, а значит, легче получить ту работу, которую вы хотите.
3. Это самое передовое цифровое государство в мире с самой эффективной бюрократией
Мне потребовалась всего пара недель, чтобы освоиться. Я быстро нашел съемную квартиру-студию, которую мы оплачиваем вместе с соседом по комнате. Это позволило мне получить свой личный код уже через пару дней.
Если в Бельгии до получения личного года может пройти до года, то в Эстонии мне понадобилось... пять дней. Получение в полицейском участке было быстрым и легким.
ID-карта дала мне доступ ко всем необходимым услугам.
Хотите создать компанию? Это займет 10 минут, это полностью онлайн, и это стоит 260 евро.
В Бельгии мне пришлось бы найти нотариуса, написать бизнес-план, предоставить тысячи евро капитала, изменить свой финансовый статус, зарегистрироваться в бесчисленном количестве агентств... и искать применимый закон в зависимости от того, в каком регионе я буду находиться.
В Эстонии вы можете получить все документы онлайн. Оформить пенсию, зарегистрировать автомобиль, сменить адрес и многое другое.
Они на десятилетия опередили практически все другие страны.
4. Медицинская помощь быстрая и (вроде как) бесплатная
Общегосударственная система бронирования медицинских услуг позволяет узнать, у каких врачей есть свободные места почти по всем специальностям, по всей стране.
Не нужно звонить в одну больницу за другой, просто возьмите номерок в интернете и идите.
После переезда в Таллинн у меня было несколько проблем с сердцем, и я получил возможность очень быстро попасть на прием к высококвалифицированным специалистам. Я также сделал МРТ всего через месяц после записи (в Бельгии нужно ждать не менее шести месяцев). Все врачи говорили по-английски.
5. Находится в фазе подъема
Страны и культуры проходят через циклы подъема и упадка. Как только культура достигла пика, единственный путь, по которому она может пойти, – это вниз.
Вы не хотите быть в таких местах. Вы хотите быть в месте, где качество жизни улучшается с течением времени, а не в месте, где оно годами остается неизменным .
Сравните Германию и Польшу. Одна борется за то, чтобы не погас свет (в буквальном смысле), а другая строит свою экономику. Одна щедро протягивает руку помощи своему соседу, в то время как другая давит на него, заставляя сдаться.
В каком месте вы хотите оказаться? В том, где подают горячую воду? Или в том, где строят новое? Эстония находится на стадии подъема. Возможно, через несколько десятилетий она станет чем-то вроде ультрасовременной Силиконовой долины.
Проект Rail Baltica довольно крутой. Вы сможете поехать на вечеринку в Вильнюс в пятницу вечером и вернуться в Таллинн в субботу утром.
Желание, энергия и мотивация строить такие вещи не похожи на те, которые вы можете найти в других европейских регионах. Попробуйте сказать, что вы хотите открыть компанию в Бельгии, и все будут смеяться над вами.
Затем они попытаются отговорить вас от этого, поскольку возможность того, что вы добьетесь успеха, будет угрожать их реальности и идентичности.
В Эстонии предпринимательство поощряется и воспринимается положительно.
В заключение
Есть еще много причин переехать жить в Эстонию. Отсутствие налогов на доходы и прибыль компаний. Отсутствие различных автомобильных налогов.
Дешевая недвижимость (за пределами городов). Вы можете работать, говоря только на английском языке. Многочисленные спа-центры и возможности для занятий зимними видами спорта. Отличная образовательная и спортивная инфраструктура для детей (и взрослых). Спокойные жители. Много саун. Bolt Drive. Море. И многое другое.
Ни одна страна не идеальна, это факт жизни. Но Эстония – одна из лучших для работы и строительства. А если вам не нравится, есть много других мест, где вы можете заниматься другими вещами», – пишет Ауре.