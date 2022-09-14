Обхамивший Эстонию бельгийский блогер просит прощения: Эстония – великая страна!

После этого Ауре почувствовал вину и связался с редакцией портала Limon, чтобы извиниться перед народом Эстонии за написанное. Он решил реабилитироваться, написав материал о прелестях жизни в нашей стране.

«Предыдущая статья под названием "Не переезжайте в Эстонию" беспокоит меня с тех пор, как она стала вирусной. Хотя моя оценка эстонской жизни, похоже, пришлась по душе аудитории, мое мнение было не совсем справедливым. Для непосвященных: статья представила Эстонию в не лучшем свете, материал не совсем точно отражает то, каково это – жить здесь. То, что я сделал, было нехорошо. Я не должен был критиковать страну, которая любезно приняла меня, как это сделала Эстония», – пишет в новом материале Ауре.

«Я не должен был жаловаться, как я это сделал. И я определенно не должен был ныть, как я это делал. Я написал эту статью в тот день, когда мне было плохо, чтобы выплеснуть свои чувства. Это была ошибка. Содержание самой статьи настолько малоценно, что я не ожидал, что кто-то будет ее читать, а тем более делиться ею.

Все, что я написал, было очень глупо. И мне следовало удалить статью, когда я увидел, что она набрала обороты.