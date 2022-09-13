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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый RING: Русский театр открыл ультрамодную сцену, но менять название не планирует

Комментарий худрука Светланы Янчек
Limon.ee
Новый RING: Русский театр открыл ультрамодную сцену, но менять название не планирует
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Во вторник, 13 сентября, столичный Русский театр торжественно открыл свою экспериментальную сцену RING. 

Новая сцена Русского театра RING расположена в бывшем помещении клуба Teater. Главное предназначение уникальной площадки в том, чтобы реализовывать совместные проекты с независимыми коллективами.

Зрителя здесь ждет что-то совсем непредсказуемое, свежее и интересное, а главное – модный нынче во всем мире интерактив с артистами.

Нестандартное пространство Русского театра открыто к мультидисциплинарному творчеству,  будь то танцевальные представления, креативные проекты-выставки, образовательные лектории, тематические встречи для разных возрастов. Практические возможности необычной локации, включая использование свето- и звукотехники, позволяют проводить мероприятия разной сложности.

Новый RING Русского театра.
Новый RING Русского театра. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Незадолго до торжественного открытия новой экспериментальной сцены Русского театра Эстонии, которую назвали эстонским словом RING, в СМИ появилась новость о том, что в Литве по приказу министра культуры Симонаса Кайриса меняется название Русского драмтеатра. Отныне театр будет называться Вильнюсским старым театром.

Поскольку Русский театр Эстонии сообщил на пресс-конференции во вторник, 13 сентября, что в новом зале RING на различных мероприятиях и театральных читках помимо русского будут также звучать и другие языки – английский, эстонский и украинский, мы решили поинтересоваться у художественного руководителя Русского театра Светланы Янчек, не планирует ли театр сменить название и как она относится к решению литовских коллег. 

«Думаю, что это выбор тех людей, которые работают в Вильнюсе, вряд ли они отказались от русского языка как от языка, на котором играют. Мне бы хотелось не переименовывать театр, а сделать его такого художественного уровня, чтобы он стал таким значимым явлением, именно как культурный центр, чтобы вопросов о том, как он называется, в принципе не возникало.

Это, понимаете, как сменить фамилию, потому что кто-то с этой же фамилией совершает не самые лучшие поступки.

Лучше доказать, что носитель этой фамилии может быть другим. Я бы работала в этом направлении. Мне оно кажется наиболее благородным и продуктивным», – сказала Светлана Янчек.

Репортаж об открытии 75-театрального сезона Русского театра смотрите ЗДЕСЬ!

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