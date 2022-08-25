ВИДЕО ⟩ Обыкновенное чудо: Русскому театру Эстонии – 75, но он решил молодеть!

Как ни крути, «Обыкновенное чудо» для зрителя – это, прежде всего, фильм Марка Захарова. Сделан спектакль по пьесе Евгения Шварца, а поставлен для Русского театра известным режиссером, который уже несколько лет руководит Рижским русским театром имени Михаила Чехова Сергеем Голомазовым.

Сергей Голомазов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Это прекрасная философская сказка о природе бунтарства, о природе творческого своеволия, о необходимости и умении бороться за свое счастье, за свою жизнь, за свое творчество, за свою любовь. Иной раз бороться вопреки чужой воле, даже вопреки Создателю или волшебнику», – добавляет режиссер спектакля Сергей Голомазов. Он обещает, что в «Обыкновенном чуде» Русского театра будет большое количество интересной хореографии. Ну и, конечно же, замечательная музыка Гладкова, знакомая с детства по известному кинопроизведению, а также огромное количество музыкальных премьер и неожиданных дуэтов.

Аранжировки к спектаклю сделал музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделев. «У меня был только клавир и были абсолютно развязаны руки, можно было сделать абсолютно любой стиль, любую аранжировку. Мы выбрали такую блюз-рок-оперу – получилось очень интересно», – говорит Жеделев, которому к наступающему сезону пришлось усердно поработать.

Александр Жеделев Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В последнее время в Русском театре Эстонии очень много музыкальных постановок. Светлана Янчек объясняет это просто: «У нас очень поющая и очень динамическая труппа, все прекрасно двигаются и поют – грех не использовать такие возможности. Ну и зритель очень любит музыкальные спектакли».