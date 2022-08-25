Уже в эту пятницу, 26 августа, Русский театр открывает 75-й сезон. Дата красивая, и начнется новый театральный год с эффектного мюзикла «Обыкновенное чудо». В течение всего сезона зрителям скучать точно не придется: впереди восемь премьер и более десятка специальных проектов.
ВИДЕО ⟩ Обыкновенное чудо: Русскому театру Эстонии – 75, но он решил молодеть!
Этот сезон для Русского театра – юбилейный. 75 лет – дата красивая, и вступают в нее обитатели театра с особым трепетом. Сезон начинается, позади – огромная проделанная работа, впереди ее еще больше, но оттого и интереснее. Зрителей ждут восемь новых спектаклей для взрослых и детей. А уже с сентября в бывшем ресторане «Астория» премьерой Театра танца Fine5 откроется новая сцена Ring, предназначенная для совместных проектов с независимыми коллективами. Похоже, что здесь зрителей ждет что-то совсем непредсказуемое, свежее и интересное, а главное – модный нынче во всем мире – интерактив с артистами.
«Сцена Ring станет площадкой для встречи художников разных направлений, разных видов искусства. К тому же это еще и площадка, где сами актеры смогут опробовать любую форму общения со зрителем», – говорит директор Русского театра Светлана Янчек. Также она отмечает, что в новом сезоне театр разворачивает широкую программу для детей и молодежи, надеясь на то, что аудитория в зале станет моложе.
Открывается 75-й сезон мюзиклом «Обыкновенное чудо», где ведущую роль волшебника исполняет любимец публики Александр Ивашкевич.
«Это сказка для взрослых, в которой главное действующее лицо волшебник. Он создает эту сказку, сталкивает всех действующих лиц. И отчасти это символ театра, потому что театр – тоже каждый вечер создает новую жизнь, которая вовлекает в свою орбиту и зрительный зал», – говорит Светлана Янчек.
Как ни крути, «Обыкновенное чудо» для зрителя – это, прежде всего, фильм Марка Захарова. Сделан спектакль по пьесе Евгения Шварца, а поставлен для Русского театра известным режиссером, который уже несколько лет руководит Рижским русским театром имени Михаила Чехова Сергеем Голомазовым.
«Это прекрасная философская сказка о природе бунтарства, о природе творческого своеволия, о необходимости и умении бороться за свое счастье, за свою жизнь, за свое творчество, за свою любовь. Иной раз бороться вопреки чужой воле, даже вопреки Создателю или волшебнику», – добавляет режиссер спектакля Сергей Голомазов. Он обещает, что в «Обыкновенном чуде» Русского театра будет большое количество интересной хореографии. Ну и, конечно же, замечательная музыка Гладкова, знакомая с детства по известному кинопроизведению, а также огромное количество музыкальных премьер и неожиданных дуэтов.
Аранжировки к спектаклю сделал музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделев. «У меня был только клавир и были абсолютно развязаны руки, можно было сделать абсолютно любой стиль, любую аранжировку. Мы выбрали такую блюз-рок-оперу – получилось очень интересно», – говорит Жеделев, которому к наступающему сезону пришлось усердно поработать.
В последнее время в Русском театре Эстонии очень много музыкальных постановок. Светлана Янчек объясняет это просто: «У нас очень поющая и очень динамическая труппа, все прекрасно двигаются и поют – грех не использовать такие возможности. Ну и зритель очень любит музыкальные спектакли».
О том, что еще ждет зрителей в юбилейном сезоне Русского театра, а также кадры с репетиций новых постановок смотрите в нашем видеорепортаже.