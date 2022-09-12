Мэр Нарвы Катри Райк напугала послеоперационным снимком: «Давайте беречь друг друга!»

Политик обычно присутствовала на таких крупных культурных мероприятиях, давала интервью журналистам, общалась с местными жителями и приятно проводила время. В прошлом году наша редакция застала женщину на Station Narva, поэтому в этом году было непривычно ее там не встретить.

Чем именно болеет мэр Нарвы, до сегодняшнего дня оставалось загадкой. В августе Катри Райк сломала руку и даже тогда не ушла на больничный, работала с гипсом. Вся эта танковая история тоже измотала политика и в одним из интервью журналисту ERR она сказала, что лишь сейчас поняла, что такое настоящее счастье. «Это когда ты проснулся, а твоего имени нет в заголовках ни на одном новостном портале», – рассказала в программе «Утро с Ану» Катри Райк.

В понедельник ближе к вечеру на странице в Facebook мэр Нарвы поделилась душераздирающей публикацией. Что именно произошло с ее глазом, не сообщается, но видно, что Катри Райк была сделана хирургическая операция на одном глазу. Он закрыт медицинской повязкой, сама по себе фотография сделана, судя по всему, в глазной клинике клиникума Тартуского университета.