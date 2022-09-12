В начале прошлой недели портал Limon написал о том, что Катри Райк (Социал-демократическая партия) находится на больничном. Когда мэр Нарвы не появилась на крупнейшем в регионе музыкально-развлекательном фестивале Station Narva в прошлые выходные, мы начали подозревать, что всё очень серьезно.
Мэр Нарвы Катри Райк напугала послеоперационным снимком: «Давайте беречь друг друга!»
Политик обычно присутствовала на таких крупных культурных мероприятиях, давала интервью журналистам, общалась с местными жителями и приятно проводила время. В прошлом году наша редакция застала женщину на Station Narva, поэтому в этом году было непривычно ее там не встретить.
Чем именно болеет мэр Нарвы, до сегодняшнего дня оставалось загадкой. В августе Катри Райк сломала руку и даже тогда не ушла на больничный, работала с гипсом. Вся эта танковая история тоже измотала политика и в одним из интервью журналисту ERR она сказала, что лишь сейчас поняла, что такое настоящее счастье. «Это когда ты проснулся, а твоего имени нет в заголовках ни на одном новостном портале», – рассказала в программе «Утро с Ану» Катри Райк.
В понедельник ближе к вечеру на странице в Facebook мэр Нарвы поделилась душераздирающей публикацией. Что именно произошло с ее глазом, не сообщается, но видно, что Катри Райк была сделана хирургическая операция на одном глазу. Он закрыт медицинской повязкой, сама по себе фотография сделана, судя по всему, в глазной клинике клиникума Тартуского университета.
«Теперь уж точно вне работы. Спасибо глазной клинике клиникума Тартуского университета и доктору Ныупуу. Публикую по одной причине: люди не железные. Давайте беречь друг друга. И мы должны помнить об этой разнице между железом и человеком, пока не стало слишком поздно», – написала мэр Нарвы Катри Райк.
Этот снимок и публикация взволновали общественность. Люди обеспокоены состоянием здоровья Катри Райк и желают ей скорейшего выздоровления. Комментарии уже написали советник правительства по СМИ Евгения Вяря, нарвский гид Александр Опенко, депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, журналист и оператор Аго Гашков и многие другие неравнодушные люди.
Катри Райк оперировал довольно молодой врач Калев Ныупуу (37), работает в глазной клинике клиникума Тартуского университета врачом-лектором по специальности «офтальмология» начиная с февраля 2018 года. На общедоступном сайте tervisetrend.ee средняя оценка его работы составляет 4,9 из 5. Это очень хороший результат. «Внимательный, выслушивает пациента, очень точный», – говорится в одном из отзывов. Другие отзывы также положительные.
Редакция Limon.ee желает Катри Райк скорейшего выздоровления. Беречь себя – это всегда так важно.