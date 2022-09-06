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Мэр Нарвы Катри Райк ушла на больничный

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Limon.ee
Мэр Нарвы Катри Райк ушла на больничный
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Мэр Нарвы Катри Райк.
Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Madis Veltman / Postimees

Мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) сейчас находится на больничном, об этом порталу Limon стало известно утром 6 сентября. 

Как долго политик пробудет на больничном, и будет ли она приветствовать участников проходящего на этой неделе фестиваля Station Narva, не сообщается. 

Последние месяцы для мэра Нарвы выдались очень напряженными. Началось всё с новости о том, что советские памятники должны исчезнуть из городского пространства, как считается, лучшее место для них – музеи или кладбища. Несколько месяцев продолжалась борьба с нарвским танком и Катри Райк многократно заявляла со слезами на глазах, что она сделала всё, что могла. Имя мэра Нарвы месяцами не сходило со страниц газет и новостных порталов. 

Перелом руки, негодование нарвитян, критика со стороны коллег и госчиновников, необходимость в телохранителях – это лишь часть тех проблем, с которыми столкнулась Катри Райк (54), родившаяся в Тарту и уже много лет живущая в Нарве. 

«И только сейчас я поняла, что это и есть счастье – когда утром открываешь все основные эстонские новостные порталы, а твоего имени нет ни в одном из заголовков. Это удача, я желаю всем политикам такой удачи!» – сказала Катри Райк в недавнем интервью в программе «Утро с Ану».

Совсем не удивительно, что политику понадобился больничный после всего этого. Мы желаем ей здоровья и надеемся на скорейшее возвращение мэра на работу.

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