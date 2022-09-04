Демонтаж нарвского танка вызвал ожесточенные споры между эстонским государством и пограничным городом в Ида-Вирумаа. В центре всей этой истории оказалась мэр Нарвы Катри Райк, которая дала откровенное интервью в передаче «Утро с Ану»: «Трудно объяснить эстонцам, как это понимают люди в Нарве. Я пыталась это сделать и потерпела фиаско».
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Мэр Нарвы Катри Райк о танке, сдерживая слезы: «Я до последнего момента делала все, что могла»
Мэр Нарвы Катри Райк о танке, сдерживая слезы: «Я до последнего момента делала все, что могла»
Одной из гостей воскресного «Утра с Ану» на телеканале ETV стала мэр Нарвы Катри Райк, которая пришла на утреннее шоу в белоснежном платье.
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