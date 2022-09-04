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Мэр Нарвы Катри Райк о танке, сдерживая слезы: «Я до последнего момента делала все, что могла»

Геттер Трумси Limon.ee
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Мэр Нарвы Катри Райк о танке, сдерживая слезы: «Я до последнего момента делала все, что могла»
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Мэр Нарвы Катри Райк в телешоу «Утро с Ану»
Мэр Нарвы Катри Райк в телешоу «Утро с Ану» Фото: Kuvatõmmis ETV saatest

Демонтаж нарвского танка вызвал ожесточенные споры между эстонским государством и пограничным городом в Ида-Вирумаа. В центре всей этой истории оказалась мэр Нарвы Катри Райк, которая дала откровенное интервью в передаче «Утро с Ану»: «Трудно объяснить эстонцам, как это понимают люди в Нарве. Я пыталась это сделать и потерпела фиаско».

Одной из гостей воскресного «Утра с Ану» на телеканале ETV стала мэр Нарвы Катри Райк, которая пришла на утреннее шоу в белоснежном платье.

«Белый цвет – это мир [...] Просто Нарва сейчас кажется враждебно настроенным городом. Но на самом деле Нарва – прекрасный эстонский город, и, честно говоря, будучи женщиной в политике, мои платья приобрели совершенно новый смысл. В начале лета в одном из них углядели цвета российского флага», – признается Райк.

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