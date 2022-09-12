ВИДЕО ⟩ Эстонка, живущая в Лондоне, о смерти королевы: человек обрел покой

Вечером 8 сентября британская королевская семья объявила, что королева Елизавета II скончалась. Портал Elu24 поговорил с Пилле, которая живет в Лондоне, и узнал, как на нее повлияла смерть королевы.
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Эстонка, живущая в Лондоне, о смерти королевы: человек обрел покой
В интервью Elu24 Пилле сказала, что утро после смерти королевы в Лондоне было очень тихим. «У людей были мрачные лица, прямо как после Brexit. Была суматоха, но все были предельно тихи», – вспоминает она утро минувшей пятницы.