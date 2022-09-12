ВИДЕО ⟩ Эстонка, живущая в Лондоне, о смерти королевы: человек обрел покой

В интервью Elu24 Пилле сказала, что утро после смерти королевы в Лондоне было очень тихим. «У людей были мрачные лица, прямо как после Brexit. Была суматоха, но все были предельно тихи», – вспоминает она утро минувшей пятницы.

Женщина узнала о смерти королевы от своего сына, которому еще днем ​​в школе сказали, что здоровье королевы очень и очень плохое. «И я подумала, что, может быть, к утру у нас не будет королевы. И прошло всего несколько минут, как сын объявил, что королевы больше нет», – с грустью отмечает она.