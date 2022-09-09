«Королева была прекрасным человеком», – сказала Пилле, живущая в центре Лондона, порталу Elu24. Журналисты связались с ней вечером, через час после известия о смерти королевы Елизаветы II.
Эстонка, живущая в Лондоне: ребенку в школе днем сказали, что королева в очень плохом состоянии
Пилле, которая живет в Лондоне уже двенадцать лет, рассказала Elu24, что новость о смерти королевы дошла до нее и ее 15-летнего сына всего через несколько минут после официального объявления. «На самом деле, у меня был очень напряженный день, и у меня совсем не было времени следить за новостями, но ребенку в школе днем сказали, что королева в очень плохом состоянии», – говорит она.
В то время, когда Elu24 связался с Пилле, она только что вернулась домой из центра города, и там все было спокойно. «Сейчас все в шоке», – говорит Пилле о том, как восприняли печальную новость в Великобритании. Она не знает точно, что принесут следующие несколько дней жителям страны. «Предполагается, что это будет период траура в течение десяти дней, интересно, не отменят ли завтра вообще рабочий день...», – размышляет она.
Прощание с королевой
Пилле, которая последние восемь лет работала в управлении центрального района Лондона, Ислингтона, отмечает, что за всю свою жизнь она не имела чести встретиться с королевой.
«Я должна была пойти на празднование ее юбилея, но поскольку там было очень много народу, а я не была уверена, будет ли там сама королева, я не пошла», – объясняет она.
Но если представится возможность пойти и попрощаться с королевой, Пилле говорит, что обязательно это сделает. «Когда умер ее муж, принц Филипп, я поехала в Букингемский дворец... Это было красиво и торжественно! Было так много цветов и открыток, и это было очень, очень красиво», – говорит Пилле о прощании с королем.
Тревожное предчувствие
Пилле переехала из Эстонии в Лондон в 2010 году, когда принц Уильям и Кэтрин поженились. «Я видела их свадьбу, потом бракосочетание принца Гарри, рождение их детей», – Пилле размышляет, что все эти события очень важны для жителей Великобритании. «Сейчас я вижу, как происходит переход от правления королевы к королю. Для меня это полная загадка!».
По словам Пилле, тревожное предчувствие витало в воздухе. Во вторник королева приняла нового премьер-министра Лиз Трасс, вопреки традиции, не в Букингемском дворце, а в Балморале. В среду вечером Елизавета по рекомендации врачей пропустила прием с Тайным советом Великобритании, на котором Трасс и ее министры должны были принести формальную присягу.
«Разговоры о секретном шифре на случай смерти королевы "Лондонский мост" ходили еще в 2011 году, – вспоминает она. – Когда же в понедельник было сказано, что королева не будет присутствовать на встрече министров, стало понятно, что дело плохо».
Очаровательная и замечательная
По словам Пилле, королева была замечательным человеком. «Она прекрасно говорила по-французски, прекрасно говорила по-английски, как хорошо она умела выступать», – сказала она. «Она всегда шутила о том, почему носит цветную одежду – потому что иначе она не выделяется», – смеется Пилле, добавляя, что королева была очаровательной.
Елизавета, по словам Пилле, постепенно начала увядать после весенних празднеств. «Она вдруг стала очень-очень худой. Я следила за тем, не сляжет ли она. Ей пришлось ходить с тростью и... О, конечно, я тоже в шоке!»