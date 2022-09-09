Эстонка, живущая в Лондоне: ребенку в школе днем сказали, что королева в очень плохом состоянии

Пилле, которая живет в Лондоне уже двенадцать лет, рассказала Elu24, что новость о смерти королевы дошла до нее и ее 15-летнего сына всего через несколько минут после официального объявления. «На самом деле, у меня был очень напряженный день, и у меня совсем не было времени следить за новостями, но ребенку в школе днем сказали, что королева в очень плохом состоянии», – говорит она.

В то время, когда Elu24 связался с Пилле, она только что вернулась домой из центра города, и там все было спокойно. «Сейчас все в шоке», – говорит Пилле о том, как восприняли печальную новость в Великобритании. Она не знает точно, что принесут следующие несколько дней жителям страны. «Предполагается, что это будет период траура в течение десяти дней, интересно, не отменят ли завтра вообще рабочий день...», – размышляет она.

Прощание с королевой

Пилле, которая последние восемь лет работала в управлении центрального района Лондона, Ислингтона, отмечает, что за всю свою жизнь она не имела чести встретиться с королевой.

«Я должна была пойти на празднование ее юбилея, но поскольку там было очень много народу, а я не была уверена, будет ли там сама королева, я не пошла», – объясняет она.