ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская культура приехала в Нарву: восторгу горожан нет предела

Отечественные группы и артисты были настолько горячими, что опустившиеся до отметки в ноль градусов столбики термометров не помешали нарвитянам и гостям города зажигать до половины первого ночи к Кренгольмском квартале, где в пятницу вечером на трех сценах выступили совершенно разные артисты. Британская группа Red Snapper одной из первых поднялась на главную арену Station Narva, расположенную на улице. Две другие сцены построены в исторических зданиях в этом же самом квартале.

Наиболее активно эстонскую культуру несла в массы известная рэп-группа A-Rühm. Музыканты активно общались с публикой на эстонском языке, исполняли свои хиты прошлых лет и представляли музыкальные новинки. Они завершили свою программу хитом «Palmisaar». На смену энергичным рэперам пришел Meisterjaan. «Я делаю разную музыку –примитивные, но современно звучащие абстракции шаманских барабанов, поп-ню-фолк, чистую электронику, иногда смесь всего этого», – так описывает свое творчество артист.

Несмотря на то, что нарвские гостиницы переполнены, в первый день нам удалось застать на фестивале и много нарвитян, которые не в первый раз приходят на Station Narva и приводят своих друзей. Больше туристов на фестивале ожидается во второй день – 10 сентября, когда на сцену поднимется украинская группа Onuka.

Оба концертных дня завершаются в легендарном кафе Ro-Ro на берегу реки Нарвы, где под лучшие хиты от диджеев посетители фестиваля знакомятся между собой, делятся культурным опытом и в непринужденной обстановке проводят время практически до рассвета.

Фестиваль Station Narva в этом году отмечает юбилей – 5 лет. Ежегодно он проходит в различных местах приграничного города Нарва и совмещает в себе культуру, музыку, бизнес и вкусную еду, а также напитки. Проходит он до 11 сентября. В первый день, 8 сентября, к дискуссионной панели Bazar присоединился президент Эстонии Алар Карис и вот что он сказал нарвитянам.