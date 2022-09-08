БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО ⟩ Президент Алар Карис на Station Narva: не нужно стыдиться говорить, что ты русский

Алар Карис внимательно и серьезно слушал всех и ближе к концу второго часа обратился к присутствующим с речью. А после этого еще около 20 минут давал интервью журналистам и фотографировался с нарвитянами.

Этим прохладным осенним вечером речь пошла о насущных проблемах города. В том числе, участники мероприятия постарались ответить на вопрос, стоит ли Нарве пытаться стать похожей на другие города Эстонии и кто должен принимать важные решения о судьбе города и горожан – сами нарвитяне, общественность Эстонии или государственные органы. Беседа в форме группового обсуждения проходила преимущественно на русском языке, также осуществляется синхронный перевод на эстонский язык. Стоит отметить, что главе Эстонии он не понадобился. Модерировали мероприятие руководитель BAZAR Валерия Лаврова и журналист Михаил Комашко.