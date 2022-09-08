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Просто немыслимо! Только посмотри, что происходит на концерте Okean Elzy в Таллинне

Limon.ee
Просто немыслимо! Только посмотри, что происходит на концерте Okean Elzy в Таллинне
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Okean Elzy в Saku Suurhall
Okean Elzy в Saku Suurhall Фото: Limon

Святослав Вакарчук – солист группы Okean Elzy 8 сентября даёт концерт в Saku Suurhall в поддержку Украины.

Только посмотри, сколько людей собралось поддержать Украину и послушать песни любимой группы!

Okean Elzy в Saku Suurhall
Okean Elzy в Saku Suurhall Фото: limon.ee
Okean Elzy в Saku Suurhall
Okean Elzy в Saku Suurhall Фото: limon.ee

Со сцены Saku Suurhall Святослав поблагодарил Эстонию и местных жителей за доброту и гостеприимство, а также рассказал о том, как ходил с утра на пробежку с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эксклюзивное интервью с утренней пробежки можете посмотреть ЗДЕСЬ

Со сцены Святослав не перестаёт повторять «Aitäh Tallinn, Aitäh Estonia»

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