Святослав Вакарчук – солист группы Okean Elzy 8 сентября даёт концерт в Saku Suurhall в поддержку Украины.
Просто немыслимо! Только посмотри, что происходит на концерте Okean Elzy в Таллинне
Просто немыслимо! Только посмотри, что происходит на концерте Okean Elzy в Таллинне
Только посмотри, сколько людей собралось поддержать Украину и послушать песни любимой группы!
Со сцены Saku Suurhall Святослав поблагодарил Эстонию и местных жителей за доброту и гостеприимство, а также рассказал о том, как ходил с утра на пробежку с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Эксклюзивное интервью с утренней пробежки можете посмотреть ЗДЕСЬ
Со сцены Святослав не перестаёт повторять «Aitäh Tallinn, Aitäh Estonia»
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