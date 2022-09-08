ФОТО И ВИДЕО ⟩ Солист Okean Elzy на утренней пробежке с Керсти Кальюлайд: «Сегодня буду петь на эстонском»

В четверг рано утром солист коллектива в компании с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отправился на пробежку, стартовали они из таллиннского пятизвездочного отеля Radisson Collection. Журналисту портала Limon Виктории Соломончук удалось получить эксклюзивные комментарии как от Святослава Вакарчука, так и от экс-президента Эстонской Республики.

– Святослав, сколько раз вы были в Эстонии?

– Я не помню, раза четыре или пять точно был. Обычно мы приезжаем, когда даем концерты. Последний раз был тут где-то четыре года назад. Я восхищаюсь Таллинном, вчера у нас была потрясающая прогулка по Старому городу, я выпил немного ликера «Вана Таллинн», но совсем чуть-чуть, ведь сегодня утром мне на пробежку.

– Что вам нравится в Эстонии, в Таллинне?

– Всё! Во-первых, Таллинн немного напоминает мне мой родной город Львов в Западной Украине. Во-вторых, тут люди очень милые, здесь какое-то свое необыкновенное настроение, может быть, мне так кажется, потому что есть отсылки к моему детству. Здесь люди любят свою страну, свой город, заботятся о месте, где живут. Старый город очень натуральный и аутентичный, не выглядит идеально отполированным, как многие города западной Европы, и это подкупает.

– Эстония активно поддерживает Украину. Что вы скажете эстонскому народу?