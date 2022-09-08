Восьмого сентября в таллиннском Saku Suurhall с концертом выступит популярная украинская группа Okean Elzy. Организаторы ожидают около 3000 гостей!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Солист Okean Elzy на утренней пробежке с Керсти Кальюлайд: «Сегодня буду петь на эстонском»
В четверг рано утром солист коллектива в компании с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отправился на пробежку, стартовали они из таллиннского пятизвездочного отеля Radisson Collection. Журналисту портала Limon Виктории Соломончук удалось получить эксклюзивные комментарии как от Святослава Вакарчука, так и от экс-президента Эстонской Республики.
– Святослав, сколько раз вы были в Эстонии?
– Я не помню, раза четыре или пять точно был. Обычно мы приезжаем, когда даем концерты. Последний раз был тут где-то четыре года назад. Я восхищаюсь Таллинном, вчера у нас была потрясающая прогулка по Старому городу, я выпил немного ликера «Вана Таллинн», но совсем чуть-чуть, ведь сегодня утром мне на пробежку.
– Что вам нравится в Эстонии, в Таллинне?
– Всё! Во-первых, Таллинн немного напоминает мне мой родной город Львов в Западной Украине. Во-вторых, тут люди очень милые, здесь какое-то свое необыкновенное настроение, может быть, мне так кажется, потому что есть отсылки к моему детству. Здесь люди любят свою страну, свой город, заботятся о месте, где живут. Старый город очень натуральный и аутентичный, не выглядит идеально отполированным, как многие города западной Европы, и это подкупает.
– Эстония активно поддерживает Украину. Что вы скажете эстонскому народу?
– Моя безмерная благодарность! То, что делают люди Эстонии и стран Балтии, – поразительно. Вы лидеры в поддержке Украины. Возможно, потому что вы имели похожий опыт. Потрясающе ощущать такую мощную поддержку. У вас в стране много беженцев из Украины, только что я встретил горничную у себя на этаже, оказалось, что она беженка из Украины – мы поговорили, сделали фотографии. Я рад видеть здесь своих соотечественников.
«Я буду петь на эстонском сегодня! Это будет очень нелегко, но я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы это выглядело достойно».
Была возможность также поинтересоваться и у Керсти Кальюлайд, с кем из украинских звезд она хотела бы отправиться на пробежку.
– Сейчас в Украине очень много звезд среди политиков, но у них точно нет времени на пробежки. Сегодня я как раз еду в Киев, где, разумеется, как и летом, встречусь с министром обороны и министром иностранных дел. Насколько я помню, у министра иностранных дел до недавнего времени нога была в гипсе, поэтому от пробежек он вынужден отказываться. Здорово, что сегодня выпала возможность выйти на пробежку со Святославом Вакарчуком.