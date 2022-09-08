Поселившийся в Маарду украинский танцор выйдет на одну сцену с Тынисом Мяги и «Свята Ватра»

В начале лета на портале Limon.ee вышел видеорепортаж об украинском танцоре Олеге Евтушенко, который сейчас живет в городе Маарду и работает официантом в Таллинне. История Олега вызвала большой интерес читателей, мы получили много комментариев, также с нами связывались люди, которые хотели помочь Олегу продолжить его творческое дело в Эстонии.

С интересом прочитали статью и в городе Маарду. И хотя в интервью танцор из Украины, снимавшийся у себя на родине в клипах Дорофеевой и Монатика, грезил о головокружительной карьере, красной дорожке и чашечке кофе в компании Мадонны, сейчас он безумно рад тому, что уже на этих выходных выступит на традиционной ярмарке в городе Маарду.

Мероприятие, где примут участие десятки коллективов разных национальностей и возрастов, пройдет 10-11 сентября. По словам руководителя проектов культуры в городе Маарду Екатерины Семеновой, за два дня на Этно-ярмарке выступит около пятисот артистов. Главными и почетными гостями праздника станут певец Тынис Мяги и группа «Свята Ватра».

«Олег обратился к нам в конце августа с пожеланием выступить на самом большом мероприятии года – этно-ярмарке. Выступление было включено в программу 11 сентября в 13:00», – уточнила Екатерина Семенова, которая приглашает не только жителей Маарду, но и гостей этого города на яркое мероприятие.

Что же касается дальнейшего сотрудничества с украинским танцором Олегом Евтушенко, Екатерина Семенова пока затрудняется дать ответ: «В дальнейшем, конечно возможно сотрудничество с артистами, подходящими по уровню исполнительского мастерства к нашим праздникам», – говорит она.