Жительница района Карлова (Тарту) Криста удивляется, почему так долго не убирают туши мертвых кошек в пруду на улице Тяхе. Если кто-то упадет в пруд, он там и останется, потому что выбраться оттуда очень трудно», – говорит женщина, чья дочь хотела пойти и помочь детенышу вороны, упавшему в пруд летом. «Пруд опасен для птиц, животных и людей», –говорят несколько других жителей Тарту, которые тоже согласны с Кристой.
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СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Самый страшный тартуский пруд: если мертвых кошек не могут извлечь, что будут делать с живыми людьми?
Самый страшный тартуский пруд: если мертвых кошек не могут извлечь, что будут делать с живыми людьми?
30 августа портал Limon опубликовал материал о пруде на Тяхе, 4 в Тарту, где лежали туши кошек. Это искусственный водоем, который доставляет много головной боли жителям и который владелец участка не планирует ликвидировать в ближайшее время, как стало известно из предыдущего материала. «Для квартала Тяхе, 4 составлен проект детальной планировки, и после строительства существующий пруд должен исчезнуть. На данном этапе трудно сказать, когда именно там начнется строительство», – отвечает представитель компании.