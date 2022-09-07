СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Самый страшный тартуский пруд: если мертвых кошек не могут извлечь, что будут делать с живыми людьми?

30 августа портал Limon опубликовал материал о пруде на Тяхе, 4 в Тарту, где лежали туши кошек. Это искусственный водоем, который доставляет много головной боли жителям и который владелец участка не планирует ликвидировать в ближайшее время, как стало известно из предыдущего материала. «Для квартала Тяхе, 4 составлен проект детальной планировки, и после строительства существующий пруд должен исчезнуть. На данном этапе трудно сказать, когда именно там начнется строительство», – отвечает представитель компании.

1 сентября с нами связался читатель, который сообщил, что туши мертвых животных всё еще находятся в пруду. «Представляете, с 24 августа и до сегодняшнего дня туши кошек всё еще там! Никто ничего не делает, мы сообщили в город Тарту, в приют для животных и т.д.», – написала Криста, проживающая в районе Карлова в Тарту, которая утром 2 сентября также сообщила, что ситуация не изменилась. «Один знакомый тренировал собак неподалеку и сказал, что трупный запах очень сильно беспокоит».