Пруд смерти: житель Тарту обеспокоены заброшенным водоемом

24 августа Имре написал на своей странице в социальной сети: «На улице Тяхэ 4 в Тарту находится офисное здание и кафедра физики Тартуского университета. В старые времена к этому комплексу был добавлен пруд или что-то в этом роде. Проходя мимо него, я подумал, что он достаточно глубокий, да еще и обнесен опасным забором, так что если кто-то перелезет через него, то там и останется. Я не успел далеко уйти в своих размышлениях, как обнаружил, что в фонтане уже лежат два тела. Возможно, это останки двух местных кошек, хорошо раздувшихся в воде. Полагаю, пришло время закрыть этот смертельный проект?».

Утонувшая в пруду кошка Фото: Erakogu

Жители считают пруд опасным

Пост Имре прокомментировали несколько человек из Тарту. По их мнению, это место должно быть либо очищено, либо демонтировано. Несмотря на то, что вокруг пруда стоит довольно высокий забор, он по-прежнему опасен. Немаловажным является и тот факт, что рядом с прудом находится детский сад.

Джозеф выступает за закрытие пруда, потому что в нем утонуло его домашнее животное. «Двумя руками «за». Мой хвостатый друг там погиб. Страшно и то, что дети тоже без проблем перелезают через край», – говорит Джозеф.

«Это уродливо, поэтому если этим местом не занимаются, его действительно следует просто закрыть», – говорит Эгне.