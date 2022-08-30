Имре, житель Тарту, высказал в социальных сетях свою озабоченность по поводу пруда на участке Тяхэ 4 в Тарту. «Если кто-то перелезет через этот забор, то именно там он и останется», - подумал он, проходя мимо пруда, и его мысль тут же подтвердилась, когда он увидел двух мертвых животных, лежащих в воде.
Пруд смерти: житель Тарту обеспокоены заброшенным водоемом
24 августа Имре написал на своей странице в социальной сети: «На улице Тяхэ 4 в Тарту находится офисное здание и кафедра физики Тартуского университета. В старые времена к этому комплексу был добавлен пруд или что-то в этом роде. Проходя мимо него, я подумал, что он достаточно глубокий, да еще и обнесен опасным забором, так что если кто-то перелезет через него, то там и останется. Я не успел далеко уйти в своих размышлениях, как обнаружил, что в фонтане уже лежат два тела. Возможно, это останки двух местных кошек, хорошо раздувшихся в воде. Полагаю, пришло время закрыть этот смертельный проект?».
Жители считают пруд опасным
Пост Имре прокомментировали несколько человек из Тарту. По их мнению, это место должно быть либо очищено, либо демонтировано. Несмотря на то, что вокруг пруда стоит довольно высокий забор, он по-прежнему опасен. Немаловажным является и тот факт, что рядом с прудом находится детский сад.
Джозеф выступает за закрытие пруда, потому что в нем утонуло его домашнее животное. «Двумя руками «за». Мой хвостатый друг там погиб. Страшно и то, что дети тоже без проблем перелезают через край», – говорит Джозеф.
«Это уродливо, поэтому если этим местом не занимаются, его действительно следует просто закрыть», – говорит Эгне.
«Очень мрачно смотреть на эти фотографии, они как будто напоминают постапокалиптическую картинку. На самом деле, это настоящая смертельная ловушка. Это ужасно», – пишет Ихминен, оставивший комментарий, в котором говорится, что было бы разумно очистить пруд, при условии, что его будут поддерживать в красивом виде.
Энекен знает, что в регионе есть несколько человек, которые ищут своих кошек. «Вряд ли они догадываются, что кошки могли закончить свою жизнь в этом водоеме».
«Вполне возможно, что эта водная скважина полна скелетов погибших животных, которые со временем попали в нее», – говорит Имре, автор поста.
Муниципалитет: этот пруд является частной собственностью
Хендрик Кууск, специалист по коммуникациям городской администрации Тарту, благодарит внимательного гражданина, который обратил его внимание на эту проблему.
«Пруд перед Тяхе 4 находится в частной собственности, и владелец также несет ответственность за его содержание и будущее», – говорит Кууск.
«Однако, распространяемая в социальных сетях информация о мертвых кошках в пруду очень тревожна и печальна, и эта ситуация неприемлема. Городская управа Тарту проинформировала владельца пруда о проблеме, и утонувшие животные будут удалены из пруда как можно скорее», – обещает представитель городской управы.
Владелец: нам очень жаль
Офисное здание по адресу Тяхэ 4 и пруд рядом с ним принадлежат компании Estiko Grupp. Кетрин Сели, генеральный директор офисного здания Тяхэ 4, сказал, что им очень жаль, что возникла такая ситуация.
«Это старый холодильный завод советских времен, который был построен в свое время вместе с бывшей кафедрой физики Тартуского университета. В настоящее время он используется для сбора дождевой воды. Вокруг него установлен металлический барьер с плотной сеткой, чтобы люди не могли забраться внутрь», – объясняет Сели.
«Только мелкие животные могут пролезть, и их трудно остановить. В пруду также гнездятся утки, и они, вероятно, привлекают бездомных кошек".
Генеральный директор также сообщил, что для квартала Тяхэ 4 составлен подробный план реконструкции, и что существующий пруд в будущем должен исчезнуть, однако, сейчас трудно сказать точно, когда там начнется строительство, поэтому мы пытаемся найти дополнительное решение до начала застройки.