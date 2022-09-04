ВИДЕО ⟩ «Уберите руки от реликвии!»: кавер Егора Крида и Шуфутинского «Третье сентября» разозлил Сеть

За пару часов видео в Сети послушали свыше 65 тысяч человек, мнения людей разделилось.

Ранее Егор Крид анонсировал уже выпуск трека и назвал песню «легендарной историей». По какой-то причине, премьера прошла с 1 на 2 сентября, а не 3-го.

Егор Крид напомнил, что «раньше он подкрадывался незаметно в одиночку, теперь нас двое». Народ не пришел в восторг от совместного проекта. Люди посоветовали не петь хит снова:

«Нет ничего лучше оригинала, все перепевки современны, но без души»

«Честно, ну такое. Оригинал все же лучше, чем альтернативная версия данной песни. Да есть ключевые фразы, что 3-е сентября. Но все равно не то. Без мата, да класс, но тут тот случай когда песня на любителя»

«Послушала один куплет…и нет.. зачем портить прекрасную песню»

«Оригинал, нельзя перепеть»

«3 сентября – самодостаточный трек. А пытаться выехать на его популярности (хоть и раз в год) это так себе идея. Свое надо создавать в первую очередь, а не хайповать»

«Уберите руки от священной реликвии!»

«Это неудачная пародия», – отреагировали недовольные комментаторы.

А вам понравился совместный проект Крида и Шуфутинского? Пишите в комментариях!