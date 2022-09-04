Накануне 3-го сентября певец Егор Крид вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским перепел известный трек «Третье сентября».
ВИДЕО ⟩ «Уберите руки от реликвии!»: кавер Егора Крида и Шуфутинского «Третье сентября» разозлил Сеть
За пару часов видео в Сети послушали свыше 65 тысяч человек, мнения людей разделилось.
Ранее Егор Крид анонсировал уже выпуск трека и назвал песню «легендарной историей». По какой-то причине, премьера прошла с 1 на 2 сентября, а не 3-го.
Егор Крид напомнил, что «раньше он подкрадывался незаметно в одиночку, теперь нас двое». Народ не пришел в восторг от совместного проекта. Люди посоветовали не петь хит снова:
«Нет ничего лучше оригинала, все перепевки современны, но без души»
«Честно, ну такое. Оригинал все же лучше, чем альтернативная версия данной песни. Да есть ключевые фразы, что 3-е сентября. Но все равно не то. Без мата, да класс, но тут тот случай когда песня на любителя»
«Послушала один куплет…и нет.. зачем портить прекрасную песню»
«Оригинал, нельзя перепеть»
«3 сентября – самодостаточный трек. А пытаться выехать на его популярности (хоть и раз в год) это так себе идея. Свое надо создавать в первую очередь, а не хайповать»
«Уберите руки от священной реликвии!»
«Это неудачная пародия», – отреагировали недовольные комментаторы.
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