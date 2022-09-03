ТАКОГО ВЫ ТОЧНО НЕ ОЖИДАЛИ! ⟩ Limon.ee снял новую версию клипа на песню «3 сентября» в Таллинне

Именно в этот день портал Limon.ee решил провести небольшой интересный эксперимент: наши репортеры Диана и Кристина с колонкой устроились на одной из скамеек на мосту Линдакиви, на котором сейчас можно увидеть выставку рисунков ребят, участвовавших в летнем лагере Ласнамяэской школы по интересам, и включили хит Шуфутинского, чтобы посмотреть на реакцию прохожих.

Стоит отметить, что многие с интересом оглядывались на девушек, кто-то снимал их на телефон, одна милая женщина даже показала девушкам большой палец в знак одобрения, а компания молодых людей сначала прошла мимо, но затем вернулась и включила ту же песню. Наверняка никто из прохожих не ушел с моста с плохим настроением.