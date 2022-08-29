Накануне, как писал Limon, в Армении состоялась свадьба актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Агата Муцениеце была не в курсе планов Прилучного на женитьбу.
Стала известна реакция Муцениеце на свадьбу Прилучного
В Сети продолжают всплывать разного рода подробности о торжестве. Так, по предварительным данным, Прилучный выложил баснословную сумму за эту свадьбу, при этом существенно сэкономить у него получилось на выступлениях артистов, которые выступали бесплатно из-за дружбы с актером, передает TopNews.
Cегодня стала также известна реакция экс-супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце. Лично Агата событие не комментировала, однако близкие к актрисе люди отметили, что она была в шоке от такой новости.
Как оказалось, Муцениеце была не в курсе планов Прилучного на женитьбу, хотя они в последнее время часто встречались и даже проводили вместе досуг с детьми. Многие даже предполагали, что пара вновь сойдется, несмотря на разрыв отношений из-за интрижек Прилучного с Карпович и Брутян еще во время брака с Муциниеце.
Между тем сегодня в журнале «ОК!» вышла обложка с Муцениеце и детьми, где Агата заявила, что родила бы еще ребенка, что также может говорит о том, что актриса могла надеяться на возобновление отношений с экс-супругом.
«Я бы с удовольствием родила еще одного ребенка», – призналась она журналистам.