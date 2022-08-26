ФОТО И ВИДЕО ⟩ Горько: Прилучный сыграл роскошную свадьбу

Молодые люди познакомились во время съемок сериала «Мажор». Некоторые поклонники актеров до сих пор считают их роман фикцией, пишет Starhit.

Прилучный познакомился с супругой на съёмках сериала, после которого и пошли слухи о пиар-романе. Первые разговоры об их отношениях появились в мае, затем влюблённые стали размещать совместные фото в соцсетях. Однако до сих пор некоторые поклонники не верят в искренность их чувств .