Российский актер Павел Прилучный женился в Армении, сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!». Его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Горько: Прилучный сыграл роскошную свадьбу
Молодые люди познакомились во время съемок сериала «Мажор». Некоторые поклонники актеров до сих пор считают их роман фикцией, пишет Starhit.
Прилучный познакомился с супругой на съёмках сериала, после которого и пошли слухи о пиар-романе. Первые разговоры об их отношениях появились в мае, затем влюблённые стали размещать совместные фото в соцсетях. Однако до сих пор некоторые поклонники не верят в искренность их чувств.
Кадры с торжественной церемонии уже появились в Сети. На них видно, что бракосочетание проходит вблизи водоёма. Прилучный и его жена улыбаются, в то время как ведущая церемонии обращает внимание на воздух, который "заряжен любовью двух невероятно красивых людей". Отметим, что среди гостей есть и знаменитости. Так, видео со свадьбы сняла певица Катя Волга.
Невеста выбрала пышное белое платье, украшенное декоративной вышивкой. Брюнетка отдала предпочтение фасону с открытыми плечами. На голове красовалась полупрозрачная фата, а на шее — нежная цепочка с кулоном. Павел надел строгий черный костюм и белую рубашку. Из-за сильной жары он не стал застегивать её до конца и проигнорировал галстук. Судя по видеороликам в социальных сетях гостей, свадьбу организовывали «для своих» — примерно на 50 человек. Стоит отметить, что многие упорно думали, что роман Прилучного и Брутян — это всего лишь пиар-акция, но на деле все оказалось совсем иначе.