ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Безразличие сменилось ажиотажем в IKEA: люди изнывают в очереди за легендарными фрикадельками

Фотокорреспонденты ожидали небывалого ажиотажа, и собрались у магазина с 8 часов утра, чтобы запечатлеть яркие моменты. Торжественное перерезание ленточки под радостную музыку и открытие состоялось в 10 часов, ни минутой раньше, вот она – скандинавская точность. Утром парковка торгового центра была пустой, автобусы IKEA привезли несколько человек. Как сказали наши корреспонденты утром, работников было больше, чем посетителей. Но после выхода материала на Limon.ee ситуация изменилась, об этом сообщает наша читательница Анна.

«Прочитали статью на Limon.ee, обрадовались тому, что в магазине IKEA нет огромного количества людей. Поехали пообедать, чтобы насладиться легендарными фрикадельками по спецрецепту. Но, кажется, сотни сотрудников из столицы и ее окрестной тоже решили устроить сегодня обеденный перерыв в мебельном магазине. Выбрали несколько разных блюд, предлагаемых на шведском столе. Очередь не была гигантской, но 15 минут мы отстояли. От радости решила скупить почти всё, что было: фрикадельки (8 штук) с пюре, горохом и брусничным вареньем – 3,59 евро; тыквенный суп-пюре обошелся в 2,49 евро; кусочек шоколадного торта порадовал своей дешевизной – 99 евроцентов, но размер был соответствующий. Мужчина точно не наестся, а для сидящей на диете женщины – в самый раз», – рассказывает порталу Limon.ee Анна.

Анна сказала, что люди скупают почти всё подряд, многие выходят из магазина с полными тележками товара. Но достаточно тех, кто наслаждаются обедом и покидают IKEA.

Также она прислала фотографии, чтобы все смогли убедиться, что в мебельном магазине IKEA во второй половине дня в четверг многолюдно.