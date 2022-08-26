Лаури «Endz» Таркус профессионально занимается киберспортом довольно давно. По его словам, это началось почти семь лет назад. За это время было сделано многое
ВИДЕО ⟩ Профессиональный эстонский киберспортсмен рассказывает, как он поднялся с нулевой отметки на самую вершину
Профессиональный эстонский киберспортсмен рассказывает, как он поднялся с нулевой отметки на самую вершину
В настоящее время Лаури зарабатывает на жизнь в итальянской команде Atleta eSports. Он даже несколько раз становился чемпионом местной лиги. Его сердце принадлежало Италии уже тогда, когда он был членом команды Team Forge, в которой также выступал еще один эстонец.
Кроме того, Лаури объясняет, что именно его восхищает в «League of Legends» и какими были самые яркие моменты его карьеры. Он также рассказывает, что побеждал и в других играх. Так, одно киберспортивное соревнование имеет для него историческую ценность.
Вы тоже можете стать чемпионом «League of Legends». Примите участие в турнире Red Bull Solo Q и станьте представителем Эстонии в Нью-Йорке.