ВИДЕО ⟩ Профессиональный эстонский киберспортсмен рассказывает, как он поднялся с нулевой отметки на самую вершину

В настоящее время Лаури зарабатывает на жизнь в итальянской команде Atleta eSports. Он даже несколько раз становился чемпионом местной лиги. Его сердце принадлежало Италии уже тогда, когда он был членом команды Team Forge, в которой также выступал еще один эстонец.

Кроме того, Лаури объясняет, что именно его восхищает в «League of Legends» и какими были самые яркие моменты его карьеры. Он также рассказывает, что побеждал и в других играх. Так, одно киберспортивное соревнование имеет для него историческую ценность.