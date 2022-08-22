Хотите бесплатно поехать в Нью-Йорк? Это проще простого —нужно всего лишь написать заявку на участие в отборочном турнире League of Legends Solo Q, который проводит Red Bull, и стать там лучшим. Победитель грандиозного соревнования в индивидуальном зачете сможет представлять Эстонию на международном финальном турнире в Нью-Йорке.
Хотите бесплатно слетать в Нью-Йорк? У победителя «Лиги легенд» в Эстонии будет такая возможность
Если обычно для игры в «Лигу легенд» вам нужна команда из пяти человек, то здесь вы можете одержать победу как волк-одиночка. Поэтому правила Solo Q также отличаются от обычных.
А именно, матч можно выиграть одним из нескольких различных способов: убить противника, первым набрать 100 баллов (100 cs) или первым разрушить башню.
Турнир состоит из четырех частей:
Квалификационные игры проходят в среде Faceit, и принять в них участие можно не выходя из дома. В финал выходят по два лучших игрока каждой квалификации.
Финал Red Bull Solo Q состоится 17 сентября во время MängudeÖÖ в Apollo Kino Ülemiste. Абсолютный победитель Эстонии отправится в Нью-Йорк, где 13-17 октября состоится Международный финальный турнир.
Для удобного участия в Red Bull Solo Q турнире советуем подключиться к каналу e-Sport Eesti Discord.