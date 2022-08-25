Пять эстонцев, которые были невероятно успешны в компьютерной игре «Лига легенд»

Однако по какой-то странной причине достижения отечественных профессиональных игроков в «Лигу легенд» затмеваются игроками в другие игры.

Не беда, давайте придем на помощь и прославим тех эстонцев, которые знают MOBA Riot Games, как свои пять пальцев.

Эрих «Voidle» Зоммерманн

По данным веб-портала Esports Earnings, этот игрок входит в десятку самых высокооплачиваемых эстонских киберспортсменов. За свою карьеру Зоммерманн, на сегодня уже отошедший от дел, оказывался в первой тройке игроков на лучших турнирах, в том числе достигал даже золотых позиций.

По разным данным, он заработал на турнирах около 30-40 000 долларов. Его любимыми персонажами в игре были Сона и Треш.

Йоханнес «puszu» Уйбос

Уйбос немного отстает от первой десятки самых высокооплачиваемых игроков, но находится примерно в том же ценовом классе, что и Зоммерманн. Его заработок также максимально достигали около 40 000 долларов.

Как и Зоммерманн, Уйбос закончил свою карьеру в мире киберспорта. Его любимыми персонажами были Варус и Вейн.

Ристо «SirNukesAlot» Луури

Луури являлся активным игроком с 2013 года, но этой весной он решил сделать паузу. 24-летний игрок, который однажды уже уходил из спорта, но затем вернулся, в марте решил пожить для себя. В конце концов, всегда есть возможность вернуться.