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Пять эстонцев, которые были невероятно успешны в компьютерной игре «Лига легенд»

Andri Allas
, e-spordi suunajuht
Пять эстонцев, которые были невероятно успешны в компьютерной игре «Лига легенд»
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Кадр игры «Лига легенд»
Кадр игры «Лига легенд» Фото: Riot Games

«Лига легенд» является одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Также это чрезвычайно популярная киберспортивная игра. Конечно, в Эстонии есть много игроков, которые любят и умеют в нее играть. 

Однако по какой-то странной причине достижения отечественных профессиональных игроков в «Лигу легенд» затмеваются игроками в другие игры.

Не беда, давайте придем на помощь и прославим тех эстонцев, которые знают MOBA Riot Games, как свои пять пальцев.

Эрих «Voidle» Зоммерманн

По данным веб-портала Esports Earnings, этот игрок входит в десятку самых высокооплачиваемых эстонских киберспортсменов. За свою карьеру Зоммерманн, на сегодня уже отошедший от дел, оказывался в первой тройке игроков на лучших турнирах, в том числе достигал даже золотых позиций.

По разным данным, он заработал на турнирах около 30-40 000 долларов. Его любимыми персонажами в игре были Сона и Треш.

Йоханнес «puszu» Уйбос

Уйбос немного отстает от первой десятки самых высокооплачиваемых игроков, но находится примерно в том же ценовом классе, что и Зоммерманн. Его заработок также максимально достигали около 40 000 долларов.

Как и Зоммерманн, Уйбос закончил свою карьеру в мире киберспорта. Его любимыми персонажами были Варус и Вейн.

Ристо «SirNukesAlot» Луури

Луури являлся активным игроком с 2013 года, но этой весной он решил сделать паузу. 24-летний игрок, который однажды уже уходил из спорта, но затем вернулся, в марте решил пожить для себя. В конце концов, всегда есть возможность вернуться.

Однако он славен своими достижениями. Это несколько высоких мест в турнирах, около 25 000 долларов призовых. Очевидно, что он является одним из лучших эстонских игроков в «League of Legends».

Его любимыми персонажами были Алистар, Кайн, Клед, Кассадин и Калиста.

Мауно «beansu» Тялли

В то время как все предыдущие киберспортсмены упаковали свои инструменты, Тялли смело идет вперед. Еще до того, как 24-летний парень из Пылва попал в «League of Legends», он проводил время в сообществах компьютерных игр «Counter-Strike 1.6» и «Runescape».

В настоящее время Мауно зарабатывает на хлеб в европейской команде Fnatic. Текущий заработок Тялли составляет около 16 000 долларов. Ее любимые персонажи – Ирелия и Ренектон.

Мартин «HeaQ» Кордмаа

Профессиональная карьера Кордмаа началась в 2015 году, когда молодой человек присоединился к европейской команде Low Priority. За эти годы ему удалось оказаться в рядах нескольких

команд. В последний раз он играл за другую европейскую команду – Rogue, но затем сделал перерыв в игре.

Однако в феврале этого года Кордмаа сообщил интересные новости: он покинул «League of Legends» и начал играть в шутер Riot Games «Valorant».

За эти годы Кордмаа заработал на турнирах около 12 000 долларов.

Вы тоже можете стать чемпионом «Лиги легенд». Примите участие в турнире Red Bull Solo Q и получите возможность представить Эстонию в Нью-Йорке.

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