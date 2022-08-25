«Лига легенд» является одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Также это чрезвычайно популярная киберспортивная игра. Конечно, в Эстонии есть много игроков, которые любят и умеют в нее играть.
Пять эстонцев, которые были невероятно успешны в компьютерной игре «Лига легенд»
Однако по какой-то странной причине достижения отечественных профессиональных игроков в «Лигу легенд» затмеваются игроками в другие игры.
Не беда, давайте придем на помощь и прославим тех эстонцев, которые знают MOBA Riot Games, как свои пять пальцев.
Эрих «Voidle» Зоммерманн
По данным веб-портала Esports Earnings, этот игрок входит в десятку самых высокооплачиваемых эстонских киберспортсменов. За свою карьеру Зоммерманн, на сегодня уже отошедший от дел, оказывался в первой тройке игроков на лучших турнирах, в том числе достигал даже золотых позиций.
По разным данным, он заработал на турнирах около 30-40 000 долларов. Его любимыми персонажами в игре были Сона и Треш.
Йоханнес «puszu» Уйбос
Уйбос немного отстает от первой десятки самых высокооплачиваемых игроков, но находится примерно в том же ценовом классе, что и Зоммерманн. Его заработок также максимально достигали около 40 000 долларов.
Как и Зоммерманн, Уйбос закончил свою карьеру в мире киберспорта. Его любимыми персонажами были Варус и Вейн.
Ристо «SirNukesAlot» Луури
Луури являлся активным игроком с 2013 года, но этой весной он решил сделать паузу. 24-летний игрок, который однажды уже уходил из спорта, но затем вернулся, в марте решил пожить для себя. В конце концов, всегда есть возможность вернуться.
Однако он славен своими достижениями. Это несколько высоких мест в турнирах, около 25 000 долларов призовых. Очевидно, что он является одним из лучших эстонских игроков в «League of Legends».
Его любимыми персонажами были Алистар, Кайн, Клед, Кассадин и Калиста.
Мауно «beansu» Тялли
В то время как все предыдущие киберспортсмены упаковали свои инструменты, Тялли смело идет вперед. Еще до того, как 24-летний парень из Пылва попал в «League of Legends», он проводил время в сообществах компьютерных игр «Counter-Strike 1.6» и «Runescape».
В настоящее время Мауно зарабатывает на хлеб в европейской команде Fnatic. Текущий заработок Тялли составляет около 16 000 долларов. Ее любимые персонажи – Ирелия и Ренектон.
Мартин «HeaQ» Кордмаа
Профессиональная карьера Кордмаа началась в 2015 году, когда молодой человек присоединился к европейской команде Low Priority. За эти годы ему удалось оказаться в рядах нескольких
команд. В последний раз он играл за другую европейскую команду – Rogue, но затем сделал перерыв в игре.
Однако в феврале этого года Кордмаа сообщил интересные новости: он покинул «League of Legends» и начал играть в шутер Riot Games «Valorant».
За эти годы Кордмаа заработал на турнирах около 12 000 долларов.
Вы тоже можете стать чемпионом «Лиги легенд». Примите участие в турнире Red Bull Solo Q и получите возможность представить Эстонию в Нью-Йорке.