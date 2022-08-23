ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ 24 августа Украина отмечает День независимости: обзор праздничных мероприятий в Эстонии

9.00 – поднятие украинского флага возле Президентского дворца.

11.00 – в супермаркете Rimi в Nautica Keskus по адресу Ахтри, 9 открытие презентационных стендов украинских товаров.

12.00 – такая же акция в супермаркете Maxima по адресу Смуули-теэ, 9.

14.00 – посадка дерева эстонско-украинской дружбы на Украинской площади в парке Лембиту с участием Посла Украины Марьяны Беца и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

17.30 – от таллиннского Центра украинской культуры (Лаборатоориуми, 22) начнется шествие «Elagu Eesti! Слава Україні!» в знак благодарности Эстонии за поддержку Украины, которое завершится на площади Вабадузе.

18.00 – в Таллиннском приходе Украинской греко-католической церкви Эстонии (Лаборатоориуми, 22) состоится экуменическая молитва за Украину с участием представителей разных религиозных конфессий.

26 августа в Cathouse Concert Hall выступит группа «Ляпис Трубецкой», вместе с её бессменным лидером Сергеем Михалком.

27 августа в Külastuskeskus таллиннского Певческого поля откроется благотворительная выставка-продажа картин молодых украинских художников на тему войны. Выставку можно будет продолжаться до 11 сентября