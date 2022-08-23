24 августа Украина отмечает День независимости. По этому поводу в столице и других городах Эстонии пройдут приуроченные к празднику мероприятия.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ 24 августа Украина отмечает День независимости: обзор праздничных мероприятий в Эстонии
9.00 – поднятие украинского флага возле Президентского дворца.
11.00 – в супермаркете Rimi в Nautica Keskus по адресу Ахтри, 9 открытие презентационных стендов украинских товаров.
12.00 – такая же акция в супермаркете Maxima по адресу Смуули-теэ, 9.
14.00 – посадка дерева эстонско-украинской дружбы на Украинской площади в парке Лембиту с участием Посла Украины Марьяны Беца и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
17.30 – от таллиннского Центра украинской культуры (Лаборатоориуми, 22) начнется шествие «Elagu Eesti! Слава Україні!» в знак благодарности Эстонии за поддержку Украины, которое завершится на площади Вабадузе.
18.00 – в Таллиннском приходе Украинской греко-католической церкви Эстонии (Лаборатоориуми, 22) состоится экуменическая молитва за Украину с участием представителей разных религиозных конфессий.
26 августа в Cathouse Concert Hall выступит группа «Ляпис Трубецкой», вместе с её бессменным лидером Сергеем Михалком.
27 августа в Külastuskeskus таллиннского Певческого поля откроется благотворительная выставка-продажа картин молодых украинских художников на тему войны. Выставку можно будет продолжаться до 11 сентября
27 августа в Раквере в Karmelikogudus (Л. Койдула, 5) состоится фестиваль-ярмарка Suur perekond, в программе которого концерт, выставки и мастер-классы украинских народных промыслов. Начало в 13 часов