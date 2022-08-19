Группа «Ляпис Трубецкой», вместе с её бессменным лидером Сергеем Михалком дадут концерт в Таллинне, который состоится 26 августа в Cathouse Concert Hall в честь празднования дня независимости Украины!
26 августа на сцене CatHouse выступит группа «Ляпис Трубецкой»
26 августа на сцене CatHouse выступит группа «Ляпис Трубецкой»
Группа будет рада отметить это торжественное событие вместе со своими друзьями: только лучшие, всеми любимые хиты группы «Ляпис Трубецкой», дружественная атмосфера, и, конечно, общение с бессменным лидером группы - Сергеем Михалком.
Встречаемся 26 августа в Cathouse Concert Hall.
Концерт организуется самой группой «Ляпис Трубецкой», а средства с концерта пойдут на помощь Украине!
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