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ВИДЕО ⟩ Юри Ратас об участии в новом сезоне «Танцев со звездами»: нужно начинать тренироваться

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Юри Ратас об участии в новом сезоне «Танцев со звездами»: нужно начинать тренироваться
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Jüri Ratas
Jüri Ratas Фото: Pilt videost

По случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии спикер Рийгикогу Юри Ратас был приглашен на президентский прием, где он рассказал в интервью порталу Elu24 свои самые яркие воспоминания о Дне восстановления независимости. Кроме того, Ратас прокомментировал свое участие в новом сезоне эстонского телешоу «Танцы со звездами».

Спикер Рийгикогу Юри Ратас считает, что в этом году посланием Дня восстановления независимости могло бы быть фраза: «У нас получится!».

«Послание, вселяющее уверенность в людей во всех смыслах. В вопросе безопасности, в вопросе преодоления трудностей в повседневной жизни. Я думаю, что именно это больше всего нужно эстонскому народу и предпринимателям», – уверенно заявил Ратас.

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