По случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии спикер Рийгикогу Юри Ратас был приглашен на президентский прием, где он рассказал в интервью порталу Elu24 свои самые яркие воспоминания о Дне восстановления независимости. Кроме того, Ратас прокомментировал свое участие в новом сезоне эстонского телешоу «Танцы со звездами».
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ВИДЕО ⟩ Юри Ратас об участии в новом сезоне «Танцев со звездами»: нужно начинать тренироваться
Юри Ратас об участии в новом сезоне «Танцев со звездами»: нужно начинать тренироваться
Спикер Рийгикогу Юри Ратас считает, что в этом году посланием Дня восстановления независимости могло бы быть фраза: «У нас получится!».
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