ВИДЕО ⟩ Юри Ратас об участии в новом сезоне «Танцев со звездами»: нужно начинать тренироваться

Спикер Рийгикогу Юри Ратас считает, что в этом году посланием Дня восстановления независимости могло бы быть фраза: «У нас получится!».

«Послание, вселяющее уверенность в людей во всех смыслах. В вопросе безопасности, в вопросе преодоления трудностей в повседневной жизни. Я думаю, что именно это больше всего нужно эстонскому народу и предпринимателям», – уверенно заявил Ратас.