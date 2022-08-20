ВИДЕО ⟩ Кая Каллас о скандале с финским премьер-министром: мне тоже очень нравится танцевать!

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась впечатлениями об уходящем лете. Поскольку сейчас не утихают страсти вокруг скандала с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая бурно веселилась на вечеринке, репортер поинтересовалась у премьер-министра Эстонии, что она об этом думает.

Каллас рассказала, что одним из самых запоминающихся моментов уходящего лета для нее стал отпуск. «Для меня отдых от работы на полторы недели этим летом определенно был особенным», – сказала Каллас.

В отпуске премьер-министр ничего грандиозного не делала, просто общалась с друзьями, занималась спортом, читала книги. Но все равно он прошел замечательно, ведь главное, по мнению премьер-министра, чтобы во время отдыха были рядом близкие люди, а еще – возможность купаться, заниматься спортом, читать.

В разговоре об отдыхе и любимом времяпровождении в свободное от работы время, речь зашла и о скандальной вечеринке премьер-министра Финляндии Санны Марин.

«Мы все люди, и мне тоже нравится танцевать, – сказала Каллас, а потом добавила. – В этом плане это нормально, просто не так много бывает таких моментов, когда можно потанцевать».