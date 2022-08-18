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ВИДЕО ⟩ «Я не употребляла наркотики!»: премьер Финляндии закатила отвязную вечеринку, народ в шоке

Геттер Трумси
«Я не употребляла наркотики!»: премьер Финляндии закатила отвязную вечеринку, народ в шоке
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на вечеринке с друзьями
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на вечеринке с друзьями Фото: Kuvatõmmised Twitteri videost

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подвергается нападкам со стороны критиков за то, что, по их мнению, она больше интересуется вечеринками, чем управлением страной. Критиков подстегнула утечка в Сеть видео, на котором Марин веселится с друзьями. Позже премьер-министр Финляндии заявила, что знала о съемке, но полагала, что видеозапись делается исключительно для личного использования. 

В среду вечером в соцсетях начали распространяться видео, на которых финский премьер-министр Санна Марин зажигает на вечеринке с друзьями. 

Финское СМИ Iltalehti опубликовало те самые видео, которые стали вирусными в Facebook, на них засветились известные финны, включая певицу Альму, блогера Яниту Аутио, радиоведущую Каролину Туоминен и депутата парламента Финляндии Илмари Нурминена.

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