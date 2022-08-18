ВИДЕО ⟩ «Я не употребляла наркотики!»: премьер Финляндии закатила отвязную вечеринку, народ в шоке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подвергается нападкам со стороны критиков за то, что, по их мнению, она больше интересуется вечеринками, чем управлением страной. Критиков подстегнула утечка в Сеть видео, на котором Марин веселится с друзьями. Позже премьер-министр Финляндии заявила, что знала о съемке, но полагала, что видеозапись делается исключительно для личного использования.