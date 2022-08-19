ФОТО ⟩ Беременная королева эстонского спорта продемонстрировала растущий животик

Грете Гриффин, посетившая Эстонию в начале августа и наслаждавшаяся здесь летом, вернулась в Америку. Хотя полет туда сопровождался ужасами, о которых подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ, кажется, Грете не дает этому долго себя беспокоить и наслаждается беременностью.

Недавно Грете поделилась в своем Instagram двумя фотографиями, на которых она надела розовое платье, подходящее полу будущего ребенка. «Мама девочек», – радостно написала Грете в публикации.

Отцом третьей дочери Грете является ее супруг Роберт Гриффин III, с которым она познакомилась в начале 2016 года. Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье уже подрастают дочери Глория (2017), и Гамея(2019).