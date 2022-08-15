Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Дорога домой беременной эстонской спортсменки закончилась настоящим ужасом: людей рвало, они теряли сознание

Геттер Трумси Limon.ee
,
Дорога домой беременной эстонской спортсменки закончилась настоящим ужасом: людей рвало, они теряли сознание
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Грете Гриффин, которая провела некоторое время на родине, в минувшие выходные вместе с семьей улетела в США. Однако один из перелетов оказался настоящим ужасом.

Грете Гриффин наслаждалась эстонским летом со своим мужем Робертом Гриффином III. Она сообщала в социальных сетях, что проведет свои последние дни на родине с семьей, а затем улетит домой в Америку, пишет Elu24.

Однако в ночь с субботы на воскресенье по эстонскому времени Грете поделилась в Instagram stories, что долгое путешествие домой обернулось настоящим кошмаром из-за американской авиакомпании United Airlines.

Ключевые слова
Наверх