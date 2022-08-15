Дорога домой беременной эстонской спортсменки закончилась настоящим ужасом: людей рвало, они теряли сознание

Грете Гриффин, которая провела некоторое время на родине, в минувшие выходные вместе с семьей улетела в США. Однако один из перелетов оказался настоящим ужасом.
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Грете Гриффин наслаждалась эстонским летом со своим мужем Робертом Гриффином III. Она сообщала в социальных сетях, что проведет свои последние дни на родине с семьей, а затем улетит домой в Америку, пишет Elu24.
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