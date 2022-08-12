ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что происходит на фестивале хип-хопа в Эльва

Эстонский хип-хоп фестиваль 2022 пройдет 12-13 августа, и в этом году он состоится уже в 16-й раз. «В этом году ожидается, что на мероприятие придет больше людей, чем когда-либо прежде. Причина в том, что последние два года мы проводили фестиваль в условиях ограничений. Продажа билетов показала, что публика очень ждет Эстонский хип-хоп фестиваль 2022», – сообщил выступающий на фестивале исполнитель Genka.