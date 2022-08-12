Пт, 12.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что происходит на фестивале хип-хопа в Эльва

Limon.ee
Смотрите, что происходит на фестивале хип-хопа в Эльва
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Первый день 16-го Эстонского хип-хоп фестиваля. Гости фестиваля прибывают.
Первый день 16-го Эстонского хип-хоп фестиваля. Гости фестиваля прибывают. Фото: Taavi Sepp

12-13 августа в Эльва проходит Эстонский хип-хоп фестиваль. В самом начале мероприятия стало известно о трагическом инциденте – один из посетителей фестиваля скончался. Репортеры Elu24 отправились на фестиваль, чтобы рассказать о том, как проходит долгожданное и уже нашумевшее мероприятие. Фото дополняются в режиме реального времени!

Эстонский хип-хоп фестиваль 2022 пройдет 12-13 августа, и в этом году он состоится уже в 16-й раз. «В этом году ожидается, что на мероприятие придет больше людей, чем когда-либо прежде. Причина в том, что последние два года мы проводили фестиваль в условиях ограничений. Продажа билетов показала, что публика очень ждет Эстонский хип-хоп фестиваль 2022», – сообщил выступающий на фестивале исполнитель Genka.

В фестивале примут участие nublu, 5MIINUST, A-Group, Arop, Genka, reket, pluuto, Nordic Fear, KiROT, villemdrillem, Bad Art, Clicherik & Mäx, Maxtract & Ajatajuaju, Kriipsu-Uku, margiiela, HELEZA, SVNDRA, kaw, Azma, Leis & Prodigyboys, Lil Till, Utoopia, DEW8, Küberünnak & Karmo, Väike PD, NKN, Töökoda, Põhjakiht & Epp Kõiv и Rikošett.

Ключевые слова
Наверх