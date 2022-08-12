В редакцию Limon обратился один из участников эльваского хип-хоп фестиваля, сообщивший, что в начале первого дня большого мероприятия в Эльва умер 28-летний молодой человек. Полиция подтвердила эту информацию.
На Эстонском хип-хоп фестивале скончался 28-летний молодой человек
Сегодня в 16:00 начался Эстонский хип-хоп фестиваль, проходящий в городе Эльва, и в первые же минуты поступила информация о трагическом событии на его территории.
Комментирует Департамент полиции и погранохраны
«Сегодня в начале пятого вечера в Центр тревоги поступил вызов к спортивному холлу рядом с городом Эльва, где, по первоначальным данным, молодому человеку в возрасте 28 лет стало плохо. Полицейские пытались оживить мужчину, позже к реанимации приступили прибывшие на место сотрудники скорой помощи, но, к сожалению, жизнь молодого человека спасти не удалось. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы», - комментирует пресс-секретарь Департамента полиции погранохраны Ильмар Кахро.
Редакция портала Limon.ee приносит соболезнования семье умершего.
Хип-хоп фестиваль проходит ежегодно и в этот раз мероприятие проводится два дня подряд – 12 и 13 августа. Для публики выступят многие эстонские знаменитости, в том числе группа 5MIINUST, REKET, GENKA, PLUUTO и многие другие. Мы уже обратились к организаторам фестиваля за комментарием, чтобы понять, произойдут ли в связи со случившемся какие-то изменения в программе фестиваля.