На Эстонском хип-хоп фестивале скончался 28-летний молодой человек

Сегодня в 16:00 начался Эстонский хип-хоп фестиваль, проходящий в городе Эльва, и в первые же минуты поступила информация о трагическом событии на его территории.

Комментирует Департамент полиции и погранохраны

«Сегодня в начале пятого вечера в Центр тревоги поступил вызов к спортивному холлу рядом с городом Эльва, где, по первоначальным данным, молодому человеку в возрасте 28 лет стало плохо. Полицейские пытались оживить мужчину, позже к реанимации приступили прибывшие на место сотрудники скорой помощи, но, к сожалению, жизнь молодого человека спасти не удалось. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы», - комментирует пресс-секретарь Департамента полиции погранохраны Ильмар Кахро.

Редакция портала Limon.ee приносит соболезнования семье умершего.