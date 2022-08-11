Видео ⟩ Это так трогательно: девушка прилетела из Сан-Франциско в Таллинн ради фото с Галкиным

Публика приезжала не только из разных уголков Эстонии, но и из других стран, в том числе и очень далеких. Некоторые приходили исключительно потому, что он выступает против войны в Украине, но большинство людей и раньше бывали на выступлениях Максима Галкина и посетили концерт в этот раз, потому что уважают его как талантливого артиста и потрясающего юмориста.

У служебного входа в концертный зал Alexela после выступления Максима Галкина в Таллинне мы застали Катю, которая прилетела в Эстонию из далекой Америки ради фото с Максимом Галкиным. Девушка не была уверена, сможет ли она дать нам интервью, потому что, по ее словам, не очень хорошо говорит по-русски. Но всё получилось очень ярко.

- Откуда вы приехали?

- Из Сан-Франциско!

- Почему вы сейчас оказались здесь у служебного выхода?

- Очень люблю Максима Галкина, я выросла, смотрела его на телевизоре с родителями и хочу его сегодня здесь поближе посмотреть.

- И вы думаете, что у вас это получится?

- Хочу, чтобы получилось.