В Эстонии завершились гастроли Максима Галкина, он выступал в трех городах – Тарту, Йыхви и Таллинне. Везде выступления российского комика прошли с аншлагом.
Видео ⟩ Это так трогательно: девушка прилетела из Сан-Франциско в Таллинн ради фото с Галкиным
Публика приезжала не только из разных уголков Эстонии, но и из других стран, в том числе и очень далеких. Некоторые приходили исключительно потому, что он выступает против войны в Украине, но большинство людей и раньше бывали на выступлениях Максима Галкина и посетили концерт в этот раз, потому что уважают его как талантливого артиста и потрясающего юмориста.
У служебного входа в концертный зал Alexela после выступления Максима Галкина в Таллинне мы застали Катю, которая прилетела в Эстонию из далекой Америки ради фото с Максимом Галкиным. Девушка не была уверена, сможет ли она дать нам интервью, потому что, по ее словам, не очень хорошо говорит по-русски. Но всё получилось очень ярко.
- Откуда вы приехали?
- Из Сан-Франциско!
- Почему вы сейчас оказались здесь у служебного выхода?
- Очень люблю Максима Галкина, я выросла, смотрела его на телевизоре с родителями и хочу его сегодня здесь поближе посмотреть.
- И вы думаете, что у вас это получится?
- Хочу, чтобы получилось.
Смотрите видео с Катей вверху новости, а полный уличный опрос найдете ЗДЕСЬ!