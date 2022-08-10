УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Он поддерживает Украину, против войны – настоящий русский!»: зрители шоу Галкина в Таллинне делятся впечатлениями

Марта и Эдик: «Да, было смешно, но я ожидал, что будет чуть более молодежно. Мне подарили билеты, так получилось. Он хорошо пародирует. Мы ушли чуть раньше, он Лещенко пародировал, Светлану Лободу, просто спел песенку "Твои глаза", но смешно».

Под звуки песни «Арлекино» гости аплодировали Галкину стоя и покидали зал!

Оксана Тандит: «Мне больше всего понравились шутки по поводу песен новых и песен старых. Какие были тексты в старых песнях, какие отношения были между людьми, как долго расставались, встречались, признавались в любви, и как сейчас. Это настолько хорошие параллели, поэтому замечательный концерт. Немножко он освежил сейчас своими историями про реальность, про Путина. Очень хорошая программа, и даже говорил по-эстонски, выучил фразу на эстонском языке и сделал комплимент, что это очень хорошо, что мы с этим языком справляемся».

Валерий: «Вы знаете, очень понравилось, я даже восхищен. Молодец. Вообще мне понравилась его позиция как человека, понимаете. По всем вопросам. И политическим тоже. Он поддерживает Украину, против войны, – вот это настоящий русский».

Вероника и Андрей: «Всё понравилось, молодец Максим. Мне больше понравилось, когда он там про "Инстасамку" начал, и вот пародии на молодых исполнителей. Остренько пощекотало, хорошо, он говорил смело».

Алексей и Диана: «Очень здорово, весело было, интересно. Очень понравилось, что была подобрана программа для всех возрастов. Были шутки для более старшего возраста, и для нас – молодежи. Было всё понятно для всех. Злободневные тоже были. И локализация шуток – и про Пярну, и про Юрмалу».

Юля: «Отлично, очень хорошо, понравился концерт. Больше всего запомнились пародии на музыкальных персонажей. Политические шутки тоже были – про Соловьевых и иже с ними, это было менее смешно, но, тем не менее».

Мила Карпикова: «Нам очень понравилось. Очень много народу собралось, что было удивительно. Можно сказать, что Максим не теряет свой статус талантливого артиста, нам очень понравились шутки, очень классные пародии, это было обалденно, мы насладились».