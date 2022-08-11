ЧТО СКАЗАЛА ЖЕНА? ⟩ Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на гастроли в Эстонию Максима Галкина

Максим Галкин продолжает международный тур, сейчас он находится в Эстонии, вчера был его третий и финальный концерт в нашей стране в городе Йыхви. Из-за плотного графика артист уже несколько дней не виделся с семьей. Шоумен признался, что очень скучает по Алле Борисовне и детям, об это рассказал портал Limon.ee в своем блоге.