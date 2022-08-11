Максим Галкин продолжает международный тур, сейчас он находится в Эстонии, вчера был его третий и финальный концерт в нашей стране в городе Йыхви. Из-за плотного графика артист уже несколько дней не виделся с семьей. Шоумен признался, что очень скучает по Алле Борисовне и детям, об это рассказал портал Limon.ee в своем блоге.
ЧТО СКАЗАЛА ЖЕНА? ⟩ Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на гастроли в Эстонию Максима Галкина
Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на гастроли в Эстонию Максима Галкина
Как мы уже писали вчера, Максим Галкин опубликовал архивный снимок. В кадре он запечатлен еще юным артистом вместе с Аллой Пугачевой. «Лет 20 этой фотографии. Ее сделал известный литовский фотограф. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю», — признался артист в личном блоге.
Примадонну растрогали словами супруга. В ответ певица записала ролик, на котором она прогуливается по пляжу в компании детей: восьмилетних Лизы и Гарри. «Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый. У нас все хорошо», — обратилась звезда к Галкину.
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