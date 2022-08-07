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ДВУХ МАЛО? ⟩ Регина Тодоренко призналась в желании родить третьего ребенка

Limon.ee
Регина Тодоренко призналась в желании родить третьего ребенка
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Телеведущая Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко Фото: Anne-christine Poujoulat

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о желании родить третьего ребенка. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Уже хотим третьего малыша», – поделилась Тодоренко.

При этом, по словам телезвезды, с планами о рождении малыша придется повременить. Она сообщила, что в ближайшие полгода ей предстоит отснять сезон шоу для молодых мам и тревел-проект, выпустить сериал «Секреты счастливой жизни», а также подготовиться к выходу собственной книги сказок.

15 июля 2022 года Тодоренко сообщила о рождении сына, которого они с мужем Владом Топаловым назвали Миром. Также пара воспитывает трехлетнего сына Михаила.

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