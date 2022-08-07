ДВУХ МАЛО? ⟩ Регина Тодоренко призналась в желании родить третьего ребенка

При этом, по словам телезвезды, с планами о рождении малыша придется повременить. Она сообщила, что в ближайшие полгода ей предстоит отснять сезон шоу для молодых мам и тревел-проект, выпустить сериал «Секреты счастливой жизни», а также подготовиться к выходу собственной книги сказок.