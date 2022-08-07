Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о желании родить третьего ребенка. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
ДВУХ МАЛО? ⟩ Регина Тодоренко призналась в желании родить третьего ребенка
Регина Тодоренко призналась в желании родить третьего ребенка
«Уже хотим третьего малыша», – поделилась Тодоренко.
При этом, по словам телезвезды, с планами о рождении малыша придется повременить. Она сообщила, что в ближайшие полгода ей предстоит отснять сезон шоу для молодых мам и тревел-проект, выпустить сериал «Секреты счастливой жизни», а также подготовиться к выходу собственной книги сказок.
15 июля 2022 года Тодоренко сообщила о рождении сына, которого они с мужем Владом Топаловым назвали Миром. Также пара воспитывает трехлетнего сына Михаила.