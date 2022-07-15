ФОТО ⟩ Регина Тодоренко показала лицо новорожденного сына и рассекретила его имя

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям МИР», – написала Регина в Instagram.

Своего младшего наследника певец и теледива назвали Миром. Тем самым пара непрозрачно намекнула на непростую ситуацию в родной для Регины стране. Уроженка Одессы, понятное дело, переживает за близких и многочисленных друзей, оставшихся на исторической Родине.

Это второй ребенок Регины и Влада Топалова. Они воспитывают двухлетнего сына Майкла.