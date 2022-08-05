Мы сравнили цены на лисички в Таллинне, Риге и Хельсинки. Отгадайте – где дороже?

Не осталась в стороне и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, решающая важные вопросы, но не забывающая находить во всей этой сложной ситуации время для себя. Фотографии с рыбалки и похода за грибами набрали десятки тысяч просмотров на портале Limon.ee. Мы предположили, что таким образом премьер просто показывает народу Эстонии, как прокормить себя в условиях надвигающегося кризиса.

Для того, чтобы мотивировать вас отправиться в лес за грибами, мы сходили на Центральный рынок Таллинна и узнали цены на лисички в настоящее время. Также хотим их сравнить с рижскими ценами, поскольку наши коллеги из Латвии недавно сделали тот же обзор. Поэтому если вы планируете в ближайшее время навестить восточных соседей и приготовить там что-то вкусное, cначала лучше ознакомиться с ценами и принять решение, собирать грибы самому, ехать за ними в Латвию или купить на Центральном рынке Таллинна.

Наверное, было бы странным, если на одном рынке цены на грибы существенно отличались. Здесь всё точно так же, как на заправочных станциях. Цены на бензин, если и отличаются, то совершенно не существенно. Это мы сейчас про Таллинн. Лисички из лесов в Пылвамаа стоят 6 евро за килограмм, самые дорогие лисички обойдутся в 6.90 евро. В каком состоянии лисички на рынке? Подробнее - в нашей галерее.

Теперь переместимся на Центральный рынок Латвии, где в некоторых ларьках используется одна хитрость для привлечения покупателей, пишется цена не за килограмм, а за ведерко, в котором грибов значительно меньше, чем 1000 граммов. Такие ведерки стоят от 2 евро. Цена за килограмм – от 5 евро, но в большинстве мест она от 6 до 7 евро, как и в Эстонии.

Также корреспондент портала Limon.ee съездил в Хельсинки, где тоже сфотографировал цены на грибы. Там преобладают двухзначные числа. Главное – не путать цену за килограмм с ценой за литр.