24-летний певец, представивший в этом году Эстонию на Евровидении, Стефан Аирапетян поделился с подписчиками в социальных сетях радостной вестью – его возлюбленная находится на четвертом месяце беременности.
Успех на Евровидении и ожидание первенца в 24 года: певец Стефан из Эстонии сообщил радостную новость
Успех на Евровидении и ожидание первенца в 24 года: певец Стефан из Эстонии сообщил радостную новость
«Шесть месяцев ещё впереди», – написал Стефан в Facebook.
Судя по нехитрым калькуляциям, можно предположить, что в мае у Стефана было несколько приятных моментов: Евровидение и зачатие. А, возможно, они происходили в одно время.
Как ранее писал портал Limon: «Для армянина очень важно, чтобы у девушки, которую он себе выбирает, до него никого не было», – сказал певец Стефан.
Напомним, избранницей певца Стефана стала блондинка Виктория Койтсаар. История знакомства пары напоминает романтическую комедию. Они познакомились около года назад на пароме Victoria, где Стефан пел, а Виктория танцевала. «Стефан подошел ко мне, представился и ушел. А потом я увидела его спящим и храпящим на диване в гримерке», - вспоминает Виктория.
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