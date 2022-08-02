Успех на Евровидении и ожидание первенца в 24 года: певец Стефан из Эстонии сообщил радостную новость

«Шесть месяцев ещё впереди», – написал Стефан в Facebook.

Судя по нехитрым калькуляциям, можно предположить, что в мае у Стефана было несколько приятных моментов: Евровидение и зачатие. А, возможно, они происходили в одно время.

Как ранее писал портал Limon: «Для армянина очень важно, чтобы у девушки, которую он себе выбирает, до него никого не было», – сказал певец Стефан.