Певец-армянин из Эстонии объяснил, почему начал встречаться с девственницей

Избранницей 21-летнего певца Стефана стала 20-летняя блондинка Виктория Койтсаар. История знакомства пары напоминает романтическую комедию. Они познакомились около года назад на пароме Victoria, где Стефан пел, а Виктория танцевала. «Стефан подошел ко мне, представился и ушел. А потом я увидела его спящим и храпящим на диване в гримерке», - вспоминает Виктория.