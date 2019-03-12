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  • Певец-армянин из Эстонии объяснил, почему начал встречаться с девственницей

Певец-армянин из Эстонии объяснил, почему начал встречаться с девственницей

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Stefan сделал Эстонии подарок

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

«Для армянина очень важно, чтобы у девушки, которую он себе выбирает, до него никого не было», - сказал певец Стефан Аирапетян, занявший третье место на конкурсе Eesti Laul с песней «Without You», сообщает журнал Kroonika. 

Избранницей 21-летнего певца Стефана стала 20-летняя блондинка Виктория Койтсаар. История знакомства пары напоминает романтическую комедию. Они познакомились около года назад на пароме Victoria, где Стефан пел, а Виктория танцевала. «Стефан подошел ко мне, представился и ушел. А потом я увидела его спящим и храпящим на диване в гримерке», - вспоминает Виктория. 

Стефан помимо отличного пения еще владеет английским, русским, эстонским и армянским языками.

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