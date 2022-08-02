Авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно вновь продают по смешным ценам. Сегодняшние горячие предложения для путишественников из эстонии собраны с сайта Trip.ee, пишет Postimees Reis.
НАЛЕТАЙ, НАРОД! ⟩ Дешевле не бывает: авиабилеты из Таллинна в Париж предлагают по смешным ценам
Дешевле не бывает: авиабилеты из Таллинна в Париж предлагают по смешным ценам
Если 19 июля можно было купить перелет в оба конца из Таллинна в Париж начиная от 27 евро, то сейчас цены подорожали, и самый дешевый билет туда и обратно обойдется в 29 евро.
Для сравнения, на сайте авиакомпании airBaltic можно найти билеты за 92 евро.
Сколько стоят перелеты в оба конца из Таллинна в разные уголки мира?