Идеи для путешествия: в сказочный Париж всего за 27 евро!

Полет в оба конца из Таллинна в Ливерпуль от 18€

Полет в оба конца из Таллинна в Париж от 27€

Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 140€

Полет в оба конца из Таллинна в Риеку от 145€

Полет в оба конца из Хельсинки в Жирону от 38€