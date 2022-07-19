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Идеи для путешествия: в сказочный Париж всего за 27 евро!
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Полет в оба конца из Таллинна в Париж от 27€
Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 140€
Полет в оба конца из Таллинна в Риеку от 145€
Полет в оба конца из Хельсинки в Жирону от 38€
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