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Идеи для путешествия: в сказочный Париж всего за 27 евро!

Postimees Reis Limon.ee
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Идеи для путешествия: в сказочный Париж всего за 27 евро!
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Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже Фото: Shutterstock

Авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно вновь продают по смешным ценам. Сегодняшние горячие предложения для путишественников из эстонии собраны с сайта Trip.ee

Полет в оба конца из Таллинна в Ливерпуль от 18€ 

Полет в оба конца из Таллинна в Париж от 27€ 

Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 140€ 

Полет в оба конца из Таллинна в Риеку от 145€ 

Полет в оба конца из Хельсинки в Жирону от 38€ 

Полет в оба конца из Хельсинки в Намибию от 434€ 

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