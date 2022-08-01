Латвийский журнал для состоятельных людей Titanium попытался разобраться, чем же эстонские рестораны лучше и почему именно в Эстонию, первую из стран Балтии, пришел Гид Michelin. На вопросы отвечает Яна Карпенко, работающая в ресторанном сегменте Латвии не один десяток лет, а ныне возглавляющаяй новый ресторан Tauro.
ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Латвийский ресторатор уверена, что попадание Эстонии в гид Michelin – результат финских инвестиций
Как писал Limon.ee, инспекторами гида MICHELIN рекомендован тридцать один ресторан Эстонии, отличающиеся превосходной кухней. Два из них были награждены звездой MICHELIN за выдающееся качество кулинарии. Пять ресторанов были отмечены символом Bib Gourmand за хорошее сочетание цены и качества, и два ресторана получили зеленую звезду MICHELIN за приверженность принципам устойчивой гастрономии.
Яна посетовала, что у них «наверху — мало компетентных людей, которые понимают, что рестораны — это прежде всего бизнес, и что надо делать, чтобы бизнес продолжал развиваться». Плюс, как уверена Карпенко, «ресторанная сфера — один из самых тяжелых бизнесов. Мало того, что ты физически на ногах проводишь много времени, к тому же у нас это не очень почитаемые, к сожалению, профессии».
Ресторатор считает, что у эстонских ресторанов больше инвестиций, в первую очередь, из Финляндии. «Эстония вообще очень классно и давно сидит на финских деньгах: это открытая информация. Доля финских инвестиций почти 70%, в том числе и в ресторанном бизнесе. Ведь для развития любого бизнеса нужны средства, то есть инвестиции и грамотное налогообложение. Таких жестких, как у нас условий, больше нет не то, что в Балтии, в Европе: высокие налоги плюс высокий административный ресурс, который тратится на различные проверки, в том числе и на «наказательные» меры. Это два фактора, которые не дают развиваться нашему сектору в Латвии
Эстония понизила НДС, Латвия нет. У нас по-прежнему, пожалуй, самый высокий налог в ЕС. Потому что у того же северного соседа государство предполагает, что туризм является «важной составляющей» в валовом продукте. В Латвии нет такой визии, а Эстония делает все, чтобы туризм развивался. Только за то, чтобы к ним «с проверкой» пришел Michelin, эстонское государство заплатило 500 000 евро. И это только за участие в проекте, ведь Michelin мог и не дать ни одной звезды. Цену участия в этом отборе определяет сам Michelin.
Можно соглашаться или нет с выставленной суммой, но, как правило, соглашаются все. Потому что попадание в Гид — это популяризация направления. И все прекрасно знают, что как только город или страна засветились в красном справочнике, резервация столов в ресторанах и койко-мест в отелях возрастает в разы. Иногда достигается 10-е увеличение. Несмотря на то что Таллинн пока новичок в Гиде, но результаты уже не заставили себя ждать. У нас есть закрытый балтийский чат рестораторов: эстонцы там уже просят «отдолжить» официантов, поваров, сомелье… Рестораны переполнены и им нужен персонал, чтобы работать не только вечером, но и днем», - говорит Яна.