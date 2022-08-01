ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Латвийский ресторатор уверена, что попадание Эстонии в гид Michelin – результат финских инвестиций

Эстония понизила НДС, Латвия нет. У нас по-прежнему, пожалуй, самый высокий налог в ЕС. Потому что у того же северного соседа государство предполагает, что туризм является «важной составляющей» в валовом продукте. В Латвии нет такой визии, а Эстония делает все, чтобы туризм развивался. Только за то, чтобы к ним «с проверкой» пришел Michelin, эстонское государство заплатило 500 000 евро. И это только за участие в проекте, ведь Michelin мог и не дать ни одной звезды. Цену участия в этом отборе определяет сам Michelin.

Можно соглашаться или нет с выставленной суммой, но, как правило, соглашаются все. Потому что попадание в Гид — это популяризация направления. И все прекрасно знают, что как только город или страна засветились в красном справочнике, резервация столов в ресторанах и койко-мест в отелях возрастает в разы. Иногда достигается 10-е увеличение. Несмотря на то что Таллинн пока новичок в Гиде, но результаты уже не заставили себя ждать. У нас есть закрытый балтийский чат рестораторов: эстонцы там уже просят «отдолжить» официантов, поваров, сомелье… Рестораны переполнены и им нужен персонал, чтобы работать не только вечером, но и днем», - говорит Яна.