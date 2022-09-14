Ежегодно в Эстонии выбрасывается продуктов питания почти на 63 миллиона евро, то есть среднем на одного человека в год выбрасывается 19 килограммов. Это уже очень много, но, к сожалению, по мере роста покупательской способности эти суммы будут увеличиваться.
ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ ⟩ Раздать нельзя выбросить: почему магазины Эстонии «хорошую еду» выкидывают, а не отдают нуждающимся
Люди возмущаются: почему магазины, кафе и заправки утилизируют колоссальное количество пригодной к употреблению еды, а не раздают нуждающимся? Ведь абсолютно такие же салаты, котлеты и бутерброды дома могут лежать по несколько суток и ничего с ними не происходит.
Давайте разбираться в ситуации.
Ситуация на рынке
По данным, предоставленным Ragn Sells AS, по сравнению со шведами, которые выбрасывают в среднем 84 килограмма продуктов, эстонцы выбрасывают в четыре раза меньше, или 19 килограммов на человека в год.
Речь идет не только о магазинах: статистика показывает, что бОльшая часть выбрасывающейся еды – это готовые домашние блюда, которые испортились. Таким образом, люди могут изменить ситуацию, если выберут осознанное потребление – покупать только те продукты, которые действительно нужны и в тех количествах, которые действительно нужны.
Большая часть того, что выбрасывают, – это остатки готовых продуктов питания (35%) и скоропортящиеся продукты (молочные продукты и яйца, а также фрукты и ягоды).
Лидирующую позицию по утилизации продуктов питания занимают рестораны, детские сады и столовые.
Три четверти (76%) опрошенных домохозяйств заявили, что они пытаются тем или иным способом сократить количество пищевых отходов. Например, они говорят, что покупают меньше продуктов, следят за сроком годности и т.д. Половина опрошенных домохозяйств (50%) собирают пищевые отходы из своего дома отдельно от других отходов.
Различия между parim enne и kõlblik kuni
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выпустил руководство "Безопасность пищевых продуктов при пожертвовании", где подробно описаны все аспекты утилизации пищевых отходов.
Срок употребления/годности kõlblik kuni: отметка, которая используется для скоропортящихся пищевых продуктов. Она обозначает дату, до которой продукты можно употреблять в пищу, не подвергаясь опасности. По истечении срока годности пищевые продукты больше нельзя продавать, перераспределять и употреблять, поскольку в них могут начать расти и размножаться опасные для здоровья микроорганизмы (микробы).
Именно поэтому магазины и места общественного питания не могут раздавать/продавать блюда после указанного на упаковке срока годности. Даже если вам кажется, что продукт выглядит вполне привлекательно, он может стать домом для размножения злотворных бактерий, а следовательно, нанести вред вашему здоровью.
Минимальный срок хранения parim enne: отметка, которая используется для продуктов с длительным сроком хранения.
При надлежащем хранении по истечении срока запах, вкус или текстура продукта могут ухудшиться, но какое-то время его употребление все еще будет безопасно. Пищевые продукты с истекшим сроком parim enne можно продавать, если они отделены от свежего товара и потребитель проинформирован об истечении срока хранения.
Какие товары можно раздавать, а какие – нет
Перераспределять можно следующие пищевые продукты:
- с истекшим сроком parim enne, которые еще пригодны к употреблению;
- срок годности которых еще НЕ прошел;
- упаковка и/или маркировка которых пострадали, однако безопасность продуктов обеспечена, в т.ч. предоставлена обязательная информация о пищевом продукте (напр., продукты в помятой упаковке).
Перераспределяемыми продуктами могут быть, например:
- свежие и замороженные овощи и фрукты;
- свежие и замороженные мясо и рыба;
- молочные продукты;
- безалкогольные напитки;
- готовые блюда/готовая пища;
- печенье и конфеты.
Не разрешается жертвовать продукты
с истекшим сроком годности (кроме случаев, если они были заморожены до даты kõlblik kuni);
- которые не хранились при нужной температуре;
- упаковка которых пострадала и возможен риск загрязнения продукта (напр., поврежденная упаковка);
- на которых отсутствует информация об аллергенах;
- которые уже были подготовлены для подачи клиенту;
- которые напрямую соприкасались с клиентом (напр., продукты, оставшиеся на шведском столе. Жертвовать можно те продукты, которые еще не были подготовлены к подаче и хранились при требуемой температуре)
Жертвовать нельзя продукты, непригодные для употребления, например, вздувшиеся консервы, заплесневевший хлеб, гнилые фрукты и овощи, продукты с поврежденной упаковкой при риске загрязнения продукта и так далее.