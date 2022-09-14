ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ ⟩ Раздать нельзя выбросить: почему магазины Эстонии «хорошую еду» выкидывают, а не отдают нуждающимся

Люди возмущаются: почему магазины, кафе и заправки утилизируют колоссальное количество пригодной к употреблению еды, а не раздают нуждающимся? Ведь абсолютно такие же салаты, котлеты и бутерброды дома могут лежать по несколько суток и ничего с ними не происходит.

Давайте разбираться в ситуации.

Ситуация на рынке

По данным, предоставленным Ragn Sells AS, по сравнению со шведами, которые выбрасывают в среднем 84 килограмма продуктов, эстонцы выбрасывают в четыре раза меньше, или 19 килограммов на человека в год.

Речь идет не только о магазинах: статистика показывает, что бОльшая часть выбрасывающейся еды – это готовые домашние блюда, которые испортились. Таким образом, люди могут изменить ситуацию, если выберут осознанное потребление – покупать только те продукты, которые действительно нужны и в тех количествах, которые действительно нужны.

Количество выбрасывающихся продуктов в разных странах (в килограммах). Фото: Stockholm Environment Institute

Большая часть того, что выбрасывают, – это остатки готовых продуктов питания (35%) и скоропортящиеся продукты (молочные продукты и яйца, а также фрукты и ягоды).

Лидирующую позицию по утилизации продуктов питания занимают рестораны, детские сады и столовые.

Заведения с наибольшим количеством пищевых отходов. Фото: Stockholm Environment Institutei