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ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ ⟩ Раздать нельзя выбросить: почему магазины Эстонии «хорошую еду» выкидывают, а не отдают нуждающимся

Виктория Соломончук
, Журналист
Раздать нельзя выбросить: почему магазины Эстонии «хорошую еду» выкидывают, а не отдают нуждающимся
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Продукты с заканчивающимся сроком годности
Продукты с заканчивающимся сроком годности Фото: limon.ee

Ежегодно в Эстонии выбрасывается продуктов питания почти на 63 миллиона евро, то есть среднем на одного человека в год выбрасывается 19 килограммов. Это уже очень много, но, к сожалению, по мере роста покупательской способности эти суммы будут увеличиваться.

Люди возмущаются: почему магазины, кафе и заправки утилизируют колоссальное количество пригодной к употреблению еды, а не раздают нуждающимся? Ведь абсолютно такие же салаты, котлеты и бутерброды дома могут лежать по несколько суток и ничего с ними не происходит. 

Давайте разбираться в ситуации.

Ситуация на рынке 

По данным, предоставленным Ragn Sells AS, по сравнению со шведами, которые выбрасывают в среднем 84 килограмма продуктов, эстонцы выбрасывают в четыре раза меньше, или 19 килограммов на человека в год.

Речь идет не только о магазинах: статистика показывает, что бОльшая часть выбрасывающейся еды – это готовые домашние блюда, которые испортились. Таким образом, люди могут изменить ситуацию, если выберут осознанное потребление – покупать только те продукты, которые действительно нужны и в тех количествах, которые действительно нужны.

Количество выбрасывающихся продуктов в разных странах (в килограммах). 
Количество выбрасывающихся продуктов в разных странах (в килограммах). Фото: Stockholm Environment Institute

Большая часть того, что выбрасывают, – это остатки готовых продуктов питания (35%) и скоропортящиеся продукты (молочные продукты и яйца, а также фрукты и ягоды).

Лидирующую позицию по утилизации продуктов питания занимают рестораны, детские сады и столовые.

Заведения с наибольшим количеством пищевых отходов.
Заведения с наибольшим количеством пищевых отходов. Фото: Stockholm Environment Institutei

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Три четверти (76%) опрошенных домохозяйств заявили, что они пытаются тем или иным способом сократить количество пищевых отходов. Например, они говорят, что покупают меньше продуктов, следят за сроком годности и т.д. Половина опрошенных домохозяйств (50%) собирают пищевые отходы из своего дома отдельно от других отходов.

Различия между parim enne и kõlblik kuni

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выпустил руководство "Безопасность пищевых продуктов при пожертвовании", где подробно описаны все аспекты утилизации пищевых отходов.

Срок употребления/годности kõlblik kuni: отметка, которая используется для скоропортящихся пищевых продуктов. Она обозначает дату, до которой продукты можно употреблять в пищу, не подвергаясь опасности. По истечении срока годности пищевые продукты больше нельзя продавать, перераспределять и употреблять, поскольку в них могут начать расти и размножаться опасные для здоровья микроорганизмы (микробы).

Именно поэтому магазины и места общественного питания не могут раздавать/продавать блюда после указанного на упаковке срока годности. Даже если вам кажется, что продукт выглядит вполне привлекательно, он может стать домом для размножения злотворных бактерий, а следовательно, нанести вред вашему здоровью.

Продукт с заканчивающимся сроком годности
Продукт с заканчивающимся сроком годности Фото: Limon

Минимальный срок хранения parim enne: отметка, которая используется для продуктов с длительным сроком хранения.

При надлежащем хранении по истечении срока запах, вкус или текстура продукта могут ухудшиться, но какое-то время его употребление все еще будет безопасно. Пищевые продукты с истекшим сроком parim enne можно продавать, если они отделены от свежего товара и потребитель проинформирован об истечении срока хранения. 

Какие товары можно раздавать, а какие – нет

Перераспределять можно следующие пищевые продукты:

  • с истекшим сроком parim enne, которые еще пригодны к употреблению;
  • срок годности которых еще НЕ прошел;
  • упаковка и/или маркировка которых пострадали, однако безопасность продуктов обеспечена, в т.ч. предоставлена обязательная информация о пищевом продукте (напр., продукты в помятой упаковке).

Перераспределяемыми продуктами могут быть, например:

  • свежие и замороженные овощи и фрукты;
  • свежие и замороженные мясо и рыба;
  • молочные продукты;
  • безалкогольные напитки;
  • готовые блюда/готовая пища;
  • печенье и конфеты.

Не разрешается жертвовать продукты

с истекшим сроком годности (кроме случаев, если они были заморожены до даты kõlblik kuni);

  • которые не хранились при нужной температуре;
  • упаковка которых пострадала и возможен риск загрязнения продукта (напр., поврежденная упаковка);
  • на которых отсутствует информация об аллергенах;
  • которые уже были подготовлены для подачи клиенту; 
  • которые напрямую соприкасались с клиентом (напр., продукты, оставшиеся на шведском столе. Жертвовать можно те продукты, которые еще не были подготовлены к подаче и хранились при требуемой температуре)

Жертвовать нельзя продукты, непригодные для употребления, например, вздувшиеся консервы, заплесневевший хлеб, гнилые фрукты и овощи, продукты с поврежденной упаковкой при риске загрязнения продукта и так далее.

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