Сокращение пищевых отходов: финские пенсионеры получили возможность обедать за полтора евро

С 5 сентября пожилые люди могут насладиться разнообразным обеденным меню. За полтора евро пенсионеры могут получить основное блюдо, салат, хлеб или сухарики, масло и напиток. С собой еда продаваться не будет, сообщает hs.fi.

В школах пенсионерам будут подавать остатки пищи, что поможет сократить количество пищевых отходов в учебных заведениях.

Еда будет подаваться в школах Хёккяля, Келлокоски, Йокела и Риихикаллио. В будние дни у главного входа школ будут вывешивать объявление о том, предлагается ли в этот день еда.

Раньше школы предлагали остатки еды, но из-за пандемии COVID-19 эта услуга была приостановлена.

Во время пандемии изменился порядок оплаты питания. Теперь за обед нужно платить заране: либо в муниципальных пунктах обслуживания, либо через Интернет.