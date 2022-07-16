С 15 июля Россия разрешила туристам пересекать сухопутные границы без ограничений. Раньше для этого должна была быть очень веская причина. Как открытие границы отразилось на работе Нарвского пограничного пункта – смотрите в видео.
ВИДЕО ⟩ Репортаж с границы: как прошел первый день отмены всех ограничений на въезд в Россию
Пограничный пункт в Нарве 15 июля был полон машин и людей. Рост пересекающих границу людей наблюдается уже не первый месяц, но как повлияло снятие Россией ограничений на въезд и выезд туристов, лишь предстоит узнать.
«Каждый месяц мы фиксируем все большее количество пересекающих границу людей. Насколько сильно повлияло снятие Российской Федерацией ограничений на пересечение границы, пока невозможно говорить», – рассказал Марек Лийва, руководитель Нарвского погранпункта.
На сегодня (и на несколько дней вперед) все билеты на автобусы Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки и из Таллинна в Петербруг и обратно уже распроданы. Из семи автобусов, следующих из Санкт-Петербурга в Таллинн, только в одном есть свободное место, как и в обратном направлении.
Ранее Limon писал, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 года отменены все ранее введенные эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд и выезд через любые пункты пропуска.